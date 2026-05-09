Навоне с шестой попытки впервые обыграл соперника из топ-10 – Оже-Альяссима
Мариано Навоне во втором круге турнира в Риме обыграл пятую ракетку мира Феликса Оже-Альяссима – 7:6(4), 7:6(5).
Аргентинец впервые вышел в третий круг «Мастерса». Кроме того, он впервые за шесть попыток обыграл соперника из топ-10.
Теперь Навоне поборется с Жоао Фонсекой или Хамадом Медьедовичем.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Грунтовый сезон прекрасен,южно американцы пикуют
