Рублев после матча с Кецмановичем: «Так и не понял, какие в Риме условия»

Андрей Рублев высказался об условиях в Риме после победы над Миомиром Кецмановичем (6:4, 6:4).

– Андрей, поздравляю. Хорошо двигался, рука была расслабленной. Как тебе матч?

– Да, для первого матча здесь за последние 3-4 года уровень был точно хороший. Поэтому я рад, что удалось выиграть в двух сетах. Посмотрим, что будет дальше.

– До начала турнира было сложно что-то сказать об условиях здесь. А теперь как?

– Да я так и не понял. Вроде как будто иногда тяжело забить, а в каких-то розыгрышах чувствуешь, что позиция такая, что не забить невозможно. Не знаю… В целом условия нормальные. Посмотрим, – сказал Рублев в интервью «Больше!».

В третьем круге римского «Мастерса» россиянин сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина .