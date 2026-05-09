Рублев после матча с Кецмановичем: «Так и не понял, какие в Риме условия»
Андрей Рублев высказался об условиях в Риме после победы над Миомиром Кецмановичем (6:4, 6:4).
– Андрей, поздравляю. Хорошо двигался, рука была расслабленной. Как тебе матч?
– Да, для первого матча здесь за последние 3-4 года уровень был точно хороший. Поэтому я рад, что удалось выиграть в двух сетах. Посмотрим, что будет дальше.
– До начала турнира было сложно что-то сказать об условиях здесь. А теперь как?
– Да я так и не понял. Вроде как будто иногда тяжело забить, а в каких-то розыгрышах чувствуешь, что позиция такая, что не забить невозможно. Не знаю… В целом условия нормальные. Посмотрим, – сказал Рублев в интервью «Больше!».
В третьем круге римского «Мастерса» россиянин сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокина.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
Обычно после проигрыша ясно понимают, что не так с условиями. Но поздно😊
