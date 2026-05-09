Паолини не смогла защитить титул в Риме и выпадет из топ-10
Жасмин Паолини выпадет из топ-10 по итогам тысячника в Риме.
Итальянка, занимающая сейчас восьмую строчку рейтинга, не смогла защитить очки за прошлогодний титул. Она уступила в третьем круге Элизе Мертенс – 6:4, 6:7(5), 3:6.
Во втором сете Мертенс проигрывала 2:4, а также ушла с трех матчболов на подаче при счете 5:6
Это 13-я победа Мертенс над теннисисткой топ-10 в 60 матчах против соперниц такого уровня.
Дальше бельгийка сыграет с Миррой Андреевой или Викторией Голубич.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
В женском теннисе матчболы пачками отыгрываются вообще на изи.
Похоже, волшебного напитка на весь итальянский теннис больше не хватает
В ближайшее время выпаде и из топ -30... Красивая, но не стабильная и нет изюминки! Как и китаянка
