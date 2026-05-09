Паолини не смогла защитить титул в Риме и выпадет из топ-10

Жасмин Паолини выпадет из топ-10 по итогам тысячника в Риме.

Итальянка, занимающая сейчас восьмую строчку рейтинга, не смогла защитить очки за прошлогодний титул. Она уступила в третьем круге Элизе Мертенс – 6:4, 6:7(5), 3:6.

Во втором сете Мертенс проигрывала 2:4, а также ушла с трех матчболов на подаче при счете 5:6

Это 13-я победа Мертенс над теннисисткой топ-10 в 60 матчах против соперниц такого уровня.

Дальше бельгийка сыграет с Миррой Андреевой или Викторией Голубич .