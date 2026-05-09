  Рублев о возможном матче с Давидовичем-Фокина: «Надеюсь, в этот раз выиграю без драмы»
14-я ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал победу над Миомиром Кецмановичем во втором круге «Мастерса» в Риме – 6:4, 6:4.

– Чем-то удивил тебя сегодня Миомир в матче? Как ты справлялся с его давлением?

– Да, я же его знаю давно, мы с ним много раз играли. Точнее матчей не так много было – всего пара. А вот тренировались мы с ним довольно часто. Так что знаю я его давно и знаю, что у него очень хороший удар слева. Он может играть очень быстро в ритме слева. Это если, конечно, у него есть на это время. При этом он может хорошо пробивать и справа. В принципе, так сегодня все и было. Сначала мы с ним хорошо играли в темпе, он выдерживал, где-то добавлял, где-то у него получалось хорошо. Но это до момента, когда у меня получилось его брейкануть. И тут я как-то почувствовал чуть больше уверенности, посвободнее стал играть. И это мне еще больше в итоге помогло.

– Твой следующий соперник определится в матче Кристиан ГаринАлехандро Давидович Фокина. Оба неплохо играют как раз на грунте. Что про каждого скажешь?

– Про Гарина мне тяжелее что-то сказать, потому что мы с ним очень давно играли – мы играли с ним много раз, но очень давно (Рублев ведет в личке 3:0, последний раз они встречались на «Ролан Гаррос»-2022 – Спортс’’). Понятное дело, что я помню в целом общую картину, но какой у него уровень сейчас, в данный момент – я не знаю. А с Давидовичем у нас уже приличная история наших баталий накопилась – драматичных, с отыгранными матчболами, с потерянными сетами, брейками и так далее. Даже взять наш последний матч в Канаде. Там было 6:7, 7:6, потом пошел третий сет (Давидович Фокина снялся при счете 7:6(3), 6:7(2), 0:3, Рублев повел 6:1 в личных встречах – Спортс’’). Поэтому если сейчас мне достанется опять Давидович, то надеюсь, что выиграю уже просто без драмы, а более уверенно. Если Гарин, то просто надеюсь, что выиграю, – приводит слова Рублева «Чемпионат».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Оптимистично однако 🤗🤔
