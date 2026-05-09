Гауфф отыгралась с 0:3 в решающем сете матча со Сьеррой

Коко Гауфф обыграла Солану Сьерру в третьем круге тысячника в Риме – 5:7, 6:0, 6:4.

В решающем сете она уступала 0:3 с двумя брейками.

Для 22-летней американки это 31-я победа на грунтовых турнирах WTA 1000. В истории формата с 2009 года среди теннисисток до 23 лет больше только у Иги Швентек – 33 победы.

Теперь Гауфф сыграет с Ивой Йович или Тэйлор Таунсенд .