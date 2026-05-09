Гауфф отыгралась с 0:3 в решающем сете матча со Сьеррой
Коко Гауфф обыграла Солану Сьерру в третьем круге тысячника в Риме – 5:7, 6:0, 6:4.
В решающем сете она уступала 0:3 с двумя брейками.
Для 22-летней американки это 31-я победа на грунтовых турнирах WTA 1000. В истории формата с 2009 года среди теннисисток до 23 лет больше только у Иги Швентек – 33 победы.
Теперь Гауфф сыграет с Ивой Йович или Тэйлор Таунсенд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
После 3/0 в третьем сете Солане нужно было повторять слово Прижмич про себя
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем