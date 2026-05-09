Рублев впервые с 2024-го прошел круг на «Мастерсе» в Риме

14-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Риме.

Он обыграл 70-ю ракетку мира Миомира Кецмановича со счетом 6:4, 6:4.

Россиянин впервые с 2024-го прошел на круг на «Мастерсе» в Риме. Его баланс в этом сезоне – 16:9.

Дальше Рублев сыграет с победителем матча Кристиан Гарин – Алехандро Давидович-Фокина .