Рублев впервые с 2024-го прошел круг на «Мастерсе» в Риме
14-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в третий круг турнира в Риме.
Он обыграл 70-ю ракетку мира Миомира Кецмановича со счетом 6:4, 6:4.
Россиянин впервые с 2024-го прошел на круг на «Мастерсе» в Риме. Его баланс в этом сезоне – 16:9.
Дальше Рублев сыграет с победителем матча Кристиан Гарин – Алехандро Давидович-Фокина.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
То есть, в 2024 прошел, в 2025 не прошел, а сейчас снова получилось. Искусство заголовка как есть.
Впервые за 104 недели прошел круг в Риме!
Вроде играл убедительно, но перфоманс рейтинг 7.8 - вообще ни о чем. Затопчут чуть позже лица посерьезнее
