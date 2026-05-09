Самсонова о вирусе, из-за которого снялась с турнира в Мадриде: «Мне было очень-очень плохо»

Самсонова рассказала о вирусе, из-за которого снялась с турнира в Мадриде.

Людмила Самсонова прокомментировала победу над Энн Ли во втором круге тысячника в Риме – 6:4, 6:3.

– Вообще, я ждала, что матч будет очень трудный. Мы с ней тренировались как раз несколько дней назад – три или четыре, не помню, еще до появления сетки. И вот так совпало, что мы достались друг другу. Да и вообще стоит начать с самого Рима – мне здесь нелегко играть, конечно. Это мой второй дом, поэтому сложно было, и я очень-очень рада, что выиграла этот матч. Для меня это супер.

– Мы с тобой в прошлый раз общались в Мадриде. Все было весело, а потом на следующий день ты снялась с турнира. Что произошло?

– Ой, этот супервирус , который… Мама, мне правда очень-очень плохо было. Два-три дня я никак не могла вставать. Это просто ужас. А потом мы переехали в Рим, и потихоньку я стала лучше себя чувствовать.

– А что это было?

– Мы не знаем. Я думаю, просто вирус.

– Вирус? Просто там в Мадриде говорили еще что-то про креветки.

– Может быть, но мы не знаем. Никто не знает. А креветки я ела. Да. Если это креветки, то может быть, – сказала Самсонова в интервью «Чемпионату».