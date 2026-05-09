Хачанов о матче с Шевченко: «Саня как питбуль – вгрызается в тебя. Его всегда непросто обыгрывать»

Хачанов о матче с Шевченко: Саня как питбуль – вгрызается в тебя.

Карен Хачанов прокомментировал победу над Александром Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме – 6:4, 6:4.

– Как тебе Саша Шевченко как соперник для первого матча на турнире? Насколько он сейчас в хорошей форме? Все-таки вы с ним давно знакомы. Как у него дела складываются?

– Нет, ну Саня на самом деле реально непростой соперник. Он такой, как питбуль – вгрызается в тебя, даже как он дышит между розыгрышами. Он реально подает, да он все делает достаточно хорошо – то есть и подает, и принимает, и в розыгрышах тоже как бы двигается достаточно хорошо. Может быть, единственное, что вот с лета и там какие-нибудь укороченные… Не знаю, как сказать, не то чтобы это пластичность, а, наверное, ощущения у него, видимо, чуть хуже, чем другие удары.

Но, опять же, таких ситуаций бывает не так прям много в матче, ты не выигрываешь матч за счет только одних укороченных. И сам по себе он классный парень, мы с ним реально в хороших отношениях всегда были. Поэтому так достаточно с уважением вдвоем относимся, когда играем друг против друга. Ну и да, его всегда непросто обыгрывать.

– Приближение к «Ролан Гаррос» ощущается – что скоро турнир «Большого шлема»? Или живешь просто от матча к матчу и далеко не заглядываешь?

– Как раз я чувствую, что у меня бывает, наверное, такое, что когда начинаешь слишком как-то задумываться, обдумывать-переобдумывать все, то... Иногда просто мы реально забываем, что можно к каким-то вещам проще относиться. Это не значит, что не надо теперь вообще анализировать, как играть, или что ты просто наобум бьешь, а там как пойдет. Нет. Но к каким-то вещам надо относиться, наверное, чуть проще. И вообще сам по себе теннис – это спорт. Тут чуть проще видеть все, наверное, то есть ты фокусируешься, сегодня стараешься сделать все возможное. И вот у меня реально всегда был такой менталитет. Но иногда, наверное, я сам накладываю на себя дополнительное давление. Даже не давление, а, наверное, какие-то ожидания. Да, «ожидания» будет точнее. И как раз когда эти ожидания у тебя в голове и в реальности не реализовываются, тогда у тебя происходит этот «краш» – и мотивации, и всего. Поэтому мне кажется, что вообще по жизни надо к каким-то вещам чуть проще относиться. Знаю, это легко только звучит, сам по ходу своей карьеры это осознаю и с этим борюсь. Но реально иногда проще надо относиться. Вот ты играешь сегодня, стараешься сделать все, что от тебя зависит. И ты выиграл – отлично, проанализировал, что можно сделать лучше. Все – идешь дальше. Проиграл – опять же: проанализировали – готовишься уже к следующему турниру.

Поэтому, честно, «Ролан Гаррос », конечно, как «Большой шлем » – это один из тех турниров, на которых хочешь играть, хорошо играть, результаты показывать. Но, опять же, сейчас фокусируюсь больше на себе.

Что мне нужно сделать, чтобы играть лучше? Наслаждаться больше процессом, именно быть больше в процессе, а не думать о втором, третьем, четвертом, пятом матче, – сказал Хачанов в интервью «Чемпионату ».