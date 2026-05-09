Медведев прошел в третий круг «Мастерса» в Риме на отказе Махача
Даниил Медведев прошел в третий круг «Мастерса» в Риме.
Его соперник Томаш Махач снялся до начала матча из-за болезни.
Дальше чемпион-2023 сыграет с победителем встречи между Корентеном Муте и Пабло Ямас-Руисом.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Махача не будет, расходимся.
Махач часто снимается, как и его чешские коллеги из женской сборной ( Мухова, Крейчикова, Вондроушова и другие ), так что не удивился, матч предстоял сложный, а так выходной у Дани
меншик и качек также регулярно снимаются, там у всей Чехии снятия бесконечные.
Вот и прошел дальше, а многие думали что не получится )
"медвежья" болезнь, не иначе :)
Ну дальше легче не станет, Муте)
Блин если опять Муте, что за сетка у Дани в этот раз)))
"Махач не состоялся", - как говорили в мои школьные годы...
Повезло 🤪
муте не смог)) будет Лламас.. жесть на мастерсе ноунейм в 1,.16
