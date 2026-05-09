  • Бублик готов поддержать бойкот ТБШ: «Мы заслуживаем уважения и более высоких призовых»
11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».

В начале недели The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Ты всегда честно высказываешься. Сейчас многие игроки обсуждают призовые на «Ролан Гаррос» и возможный бойкот. На чьей ты стороне?

– Я полностью на стороне игроков. Мы заслуживаем уважения и более высоких призовых. К нам должны относиться справедливо.

Я разговаривал с легендами – со Стэном [Вавринкой], Гаэлем [Монфисом], с теми, кто в туре уже по 20 лет, – и все говорят одно и то же: ситуация не меняется, а иногда даже становится хуже. На некоторых турнирах призовые сейчас ниже, чем были 15 лет назад. Я сам проверял по официальным данным.

Поэтому да – мы заслуживаем уважения. И если завтра мне сообщат, что мы все бойкотируем турниры «Большого шлема», я тоже не поеду. Я с ребятами.

– Считаешь ли ты правильным сравнивать теннис с другими видами спорта, где спортсмены забирают больший процент доходов?

– Думаю, да. Все должно быть справедливо. Янник и Арина очень точно сказали: мы заслуживаем уважения. Мы – те, кто приносит деньги этому спорту. Если нас не будет на корте, кто тогда будет играть?

Так что, как я уже сказал: если ребята напишут – я сразу с ними, без вопросов, – сказал Бублик в интервью Tennis Channel. 

Элита тенниса грозит бойкотом «Шлемов» из-за низких призовых – хотя получает миллионы

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Ну ваши проблемы что вы сейчас такие безликие стали. Машка Шарапова или Федерер с Надалем на медийке сейчас заработают больше чем почти вся 10-ка Тура в прайме своём.
Да да, только вот эта 10-ка в эпоху медийности и тик-токов будет зашибать в разы больше и Шараповой, и Федерера и Надаля когда закончит с теннисом. Для той же Осаки уже теннис скорее как факультатив и привлечение ещё больших контрактов
За счёт чего? С чего они будут зашибать сотни миллионов, на Ком и на чем🤷🤷🤷 тем более после окончания карьеры, это так не работает, звезды футбола или НФЛ после завершения карьеры НЕ зарабатывают больше чем во время карьеры, а тут они пойдут стричь, в твоей фантазии только. Осака за 2025 совокупно заработала 12,5 млн, тогда как Шарапова за 2008 более 30. Без учёта инфляции.
Теннис увы теряет популярность и деньги и много, и в первую очередь среди молодёжи. Раньше ТОП 10 был на слуху у всех, сейчас.... Эпоха застоя как минимум. В США такая же проблема у бейсбола.
Челенджист-сапожник заработал 11кк баксов и ему этого мало🤡
Забавно это именно от Бублика слышать, который совсем не претендует на что-то серьезное на РГ
Ну тут надо понимать, что он довольно много теннису дает. Многие смотрят теннис из-за него. А не из-за скучных де миноров и альяссимов
100% Макинрой, в наше время, лопатой бы греб за счёт соцсетей.
Ну в твоем случае оно может и на пользу пошло бы, с отцом расплатишься наконец
Вообще странно сравнивать процент с постоянно играющими американскими клубными лигами, как делает Tennis Channel последние дни. Здесь Шлем проходит пару недель в году, а потом он еще подпитывает национальную теннисную федерацию и донатит ITF. Ни о каких 50% прибыли и речи быть не может, как грезит Сабаленка, ну может на пару-тройку процентов выше сделать и всё. Причем если повысить процент для призового фонда, то выиграет только первая сотня и те, кто выше в ней, остальные продолжат сосать лапу.

Как Зверев вчера, говорит "мне хватает и так, мы думаем о тех, кто вне сотни", а потом "а вы помните мои прошлые матчи на Шлемах, разве достаточно 15% за это" 🥲
Всем гуртом в ПАДЛ))
И по поводу того кто будет играть, если не вы.
Другие придут. На ваши места очередь
И кто будет смотреть матч между 120 и 214 номером рейтинга? Кто купит билет на трибуну?
Отвечает Уимблдонский турнир с финалом Метревели - Кодеш))
Бублик заслуживает только больших штрафов за свое поведение на корте
Забавно такое слышать от игрока, чьи достижения и узнаваемость в теннисе связаны не со спортивными результатами.
Ты обычный работяга, постарайся не звездить..
