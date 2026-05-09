Бублик готов поддержать бойкот ТБШ: «Мы заслуживаем уважения и более высоких призовых»

Бублик готов поддержать бойкот турниров «Большого шлема».

11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».

В начале недели The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA , включая Янника Синнера , Арину Соболенко и Коко Гауфф , выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Ты всегда честно высказываешься. Сейчас многие игроки обсуждают призовые на «Ролан Гаррос» и возможный бойкот. На чьей ты стороне?

– Я полностью на стороне игроков. Мы заслуживаем уважения и более высоких призовых. К нам должны относиться справедливо.

Я разговаривал с легендами – со Стэном [Вавринкой], Гаэлем [Монфисом], с теми, кто в туре уже по 20 лет, – и все говорят одно и то же: ситуация не меняется, а иногда даже становится хуже. На некоторых турнирах призовые сейчас ниже, чем были 15 лет назад. Я сам проверял по официальным данным.

Поэтому да – мы заслуживаем уважения. И если завтра мне сообщат, что мы все бойкотируем турниры «Большого шлема», я тоже не поеду. Я с ребятами.

– Считаешь ли ты правильным сравнивать теннис с другими видами спорта, где спортсмены забирают больший процент доходов?

– Думаю, да. Все должно быть справедливо. Янник и Арина очень точно сказали: мы заслуживаем уважения. Мы – те, кто приносит деньги этому спорту. Если нас не будет на корте, кто тогда будет играть?

Так что, как я уже сказал: если ребята напишут – я сразу с ними, без вопросов, – сказал Бублик в интервью Tennis Channel.

