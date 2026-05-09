Бублик готов поддержать бойкот ТБШ: «Мы заслуживаем уважения и более высоких призовых»
11-я ракетка мира Александр Бублик высказался о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за недовольства призовыми на «Ролан Гаррос».
В начале недели The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.
– Ты всегда честно высказываешься. Сейчас многие игроки обсуждают призовые на «Ролан Гаррос» и возможный бойкот. На чьей ты стороне?
– Я полностью на стороне игроков. Мы заслуживаем уважения и более высоких призовых. К нам должны относиться справедливо.
Я разговаривал с легендами – со Стэном [Вавринкой], Гаэлем [Монфисом], с теми, кто в туре уже по 20 лет, – и все говорят одно и то же: ситуация не меняется, а иногда даже становится хуже. На некоторых турнирах призовые сейчас ниже, чем были 15 лет назад. Я сам проверял по официальным данным.
Поэтому да – мы заслуживаем уважения. И если завтра мне сообщат, что мы все бойкотируем турниры «Большого шлема», я тоже не поеду. Я с ребятами.
– Считаешь ли ты правильным сравнивать теннис с другими видами спорта, где спортсмены забирают больший процент доходов?
– Думаю, да. Все должно быть справедливо. Янник и Арина очень точно сказали: мы заслуживаем уважения. Мы – те, кто приносит деньги этому спорту. Если нас не будет на корте, кто тогда будет играть?
Так что, как я уже сказал: если ребята напишут – я сразу с ними, без вопросов, – сказал Бублик в интервью Tennis Channel.
Теннис увы теряет популярность и деньги и много, и в первую очередь среди молодёжи. Раньше ТОП 10 был на слуху у всех, сейчас.... Эпоха застоя как минимум. В США такая же проблема у бейсбола.
Как Зверев вчера, говорит "мне хватает и так, мы думаем о тех, кто вне сотни", а потом "а вы помните мои прошлые матчи на Шлемах, разве достаточно 15% за это" 🥲
Другие придут. На ваши места очередь