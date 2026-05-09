Мама Циципаса: «Отношения с Бадосой в какой-то степени стали для Степы обузой. Он слишком старался»

Мама Циципаса о новой девушке сына: у меня ощущение, будто я знаю ее уже лет 90.

Мама Стефаноса Циципаса рассказала о новой девушке сына Кристен Томс.

– Как вам Кристен? Какая она? Можете немного раскрыть, как она вошла в вашу семью?

– Она действительно вошла в нашу семью. У меня ощущение, будто я знаю ее уже лет 90. А Степу даже спрашивать не нужно – по его взгляду все сразу понятно.

Очень милая девушка, хорошо разбирается в теннисе, сама играла за университет. При этом отошла от спорта и смогла построить собственную карьеру – как в спорте, так и вне его. Это очень важно.

– А чем именно она занимается?

– Это маркетинг. Если честно, досконально я не знаю, мне, кстати, стоит у нее спросить. Насколько я понимаю, она занимается развитием карьеры спортсменов. Пока работает с немногими, потому что сама еще очень молода. Также работает с поп-артистами.

– Степе она помогает как агент?

– Пока нет. Но у них есть совместные рабочие планы, они это обсуждают.

– Но мы можем сказать, что Степа влюблен?

– На моей памяти, да и он сам уже признавался, что был влюблен. Наверное, да.

Это все очень романтично выглядит. Я не могу раскрывать все секреты, но могу сказать, что их отношения развиваются даже в эпистолярном жанре. Не по телефону, не через SMS, а именно письмами. Вы можете представить, что это значит в наше время.

– То есть они действительно пишут друг другу?

– Да. Особенно Степа. Он ждал такого, мечтал о таких отношениях – и они появились в его жизни.

– То есть он действительно пишет стихи, и она ему?

– Да, определенное количество раз в месяц.

– Эти отношения отличаются от предыдущих? Например, если сравнивать с Паулой [Бадосой]? И как вы к ним относились?

– Они были по-своему хороши. Но в какой-то степени стали для него обузой. Он слишком старался.

Понимаете, отношения в таком возрасте должны быть прежде всего искренними и естественными. А старания люди уже добирают потом – когда появляются дети и ответственность. У него это произошло значительно раньше.

Это, конечно, немного на него повлияло – не надломило, но повлияло. Хотя свою романтичность в отношениях с женщинами он не потерял, что и доказал в нынешних отношениях, – сказала Юлия Сальникова в интервью BB Tennis.

