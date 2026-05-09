Мама Циципаса: «Отношения с Бадосой в какой-то степени стали для Степы обузой. Он слишком старался»
Мама Стефаноса Циципаса рассказала о новой девушке сына Кристен Томс.
– Как вам Кристен? Какая она? Можете немного раскрыть, как она вошла в вашу семью?
– Она действительно вошла в нашу семью. У меня ощущение, будто я знаю ее уже лет 90. А Степу даже спрашивать не нужно – по его взгляду все сразу понятно.
Очень милая девушка, хорошо разбирается в теннисе, сама играла за университет. При этом отошла от спорта и смогла построить собственную карьеру – как в спорте, так и вне его. Это очень важно.
– А чем именно она занимается?
– Это маркетинг. Если честно, досконально я не знаю, мне, кстати, стоит у нее спросить. Насколько я понимаю, она занимается развитием карьеры спортсменов. Пока работает с немногими, потому что сама еще очень молода. Также работает с поп-артистами.
– Степе она помогает как агент?
– Пока нет. Но у них есть совместные рабочие планы, они это обсуждают.
– Но мы можем сказать, что Степа влюблен?
– На моей памяти, да и он сам уже признавался, что был влюблен. Наверное, да.
Это все очень романтично выглядит. Я не могу раскрывать все секреты, но могу сказать, что их отношения развиваются даже в эпистолярном жанре. Не по телефону, не через SMS, а именно письмами. Вы можете представить, что это значит в наше время.
– То есть они действительно пишут друг другу?
– Да. Особенно Степа. Он ждал такого, мечтал о таких отношениях – и они появились в его жизни.
– То есть он действительно пишет стихи, и она ему?
– Да, определенное количество раз в месяц.
– Эти отношения отличаются от предыдущих? Например, если сравнивать с Паулой [Бадосой]? И как вы к ним относились?
– Они были по-своему хороши. Но в какой-то степени стали для него обузой. Он слишком старался.
Понимаете, отношения в таком возрасте должны быть прежде всего искренними и естественными. А старания люди уже добирают потом – когда появляются дети и ответственность. У него это произошло значительно раньше.
Это, конечно, немного на него повлияло – не надломило, но повлияло. Хотя свою романтичность в отношениях с женщинами он не потерял, что и доказал в нынешних отношениях, – сказала Юлия Сальникова в интервью BB Tennis.