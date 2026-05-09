Диана Шнайдер: «С Баиным я начала больше думать на корте, а не паниковать»

Немецкий тренер вошел в команду россиянки по ходу прошлого сезона.

– Ты тренируешься с Сашей Баиным уже, получается, довольно длительный срок. Получается, ты с ним прошла полноценную предсезонку. Что он привнес в твою игру, что тебе добавил?

– Мне кажется, самое главное, что сейчас есть – я стала более спокойна на корте. И понятно, что еще есть куда расти. Все равно бывает очень много негативных эмоций и всяких мыслей, которых вообще, в принципе, не должно быть на матче. Но, опять же, такие матчи, как сегодня, когда ты проигрываешь первый сет и игра не складывается… Раньше я могла в них просто отпустить руки – мол, ну вот, сегодня не идет игра, и все! Сейчас я все равно знаю, что я могу эту игру перевернуть – то есть да, соперница может сыграть хорошо, тут как бы я сама не сыграю. То есть я больше начинаю сама думать на корте – что я могу сделать, какие моменты использовать. И уже не так сильно паникую, как раньше у меня было. Ну и, конечно, мы работаем на корте – над ударом с двух рук, над укороченными, над выходом к сетке, над подачей. К сожалению, нет волшебной таблетки, чтобы ее проглотить, и у тебя – бац и подача 180, да еще и без двойных подавать, и чтобы все следом тоже в корт залетало. Это все занимает время, и, к сожалению, это не только работа на корте, это работа и за кортом. Потому что на тренировке ты можешь попадать все. А когда ты выходишь на матч, у тебя бурлят эмоции. Ты переживаешь, очень много мыслей, и оно вдруг перестает залетать, хочешь ты того или не хочешь. А если при этом ты хочешь еще и очень сильно, то это еще хуже. Поэтому очень много работы делается, в принципе, и вне корта тоже.

– Уже пару лет как официально разрешен коучинг во время матчей. Есть такие моменты, когда тебе тренер может что-то подсказать и это заметно помогает в ходе поединка?

– Конечно, да. Мы всегда до матча это обговариваем. Я ему всегда говорю, что если ему видно, что я делаю что-то не так или наоборот, то надо подсказывать. Мне это важно, потому что я могу себя очень накручивать на матчах. Возможно, соперница сыграла хорошо, а я думаю, что это я сыграла плохо. То есть мне важно, чтобы со стороны мне человек сказал: «Это было все хорошо, ничего не меняем. Просто она сейчас все попадает, но это так не будет продолжаться все время». Или наоборот: «Тебе нужно сейчас немножечко поагрессивнее сыграть». Так что мне это важно, – сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату».

«Мне нужен тот, с кем я могу поплакать, позлиться». Почему Шнайдер сменила 4 тренеров за 5 месяцев?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Уважаемый автор, он не Баин, а Бажин, Бажин.
Он тут (на Спортсе) прямо так и записан в персоналиях, как Баин...
..хотя Саша сам говорил в интервью, что "Бажин" - ближе к правильному звучанию
