Шнайдер о паре с Андреевой: поправлять ничего не будем. В Мадриде все было супер.

Диана Шнайдер поделилась эмоциями от воссоединения пары с Миррой Андреевой . В Мадриде они дошли до финала, где уступили Катерине Синяковой и Тэйлор Таунсенд (6:7(2), 2:6).

В Риме россиянки стартуют матчем с Дезире Кравчик и Людмилой Киченок .

– Вы с Миррой Андреевой продержались на турнире в Мадриде до самого последнего дня. С каким настроением ты приехала? То поражение на тебя давило?

– Ой, ну это были очень долгие две недели в Мадриде, потому что все равно ты приезжаешь туда чуть заранее, готовишься, тренируешься, и потом все в итоге растягивается до последнего дня. Конечно же, немножечко поднадоедают эти двухнедельные турниры. Но в целом я была очень рада, что мы с Миррой вышли в финал.

Опять же, это у нас был первый турнир после перерыва, и вообще я получила просто колоссальное удовольствие в принципе от самой игры. Поэтому, когда мы уже вышли в финал, для меня больше уже было просто удовольствие от того, что мы с Миррой как бы делим этот момент вместе. Так что мне был не столько важен результат, сколько я получила очень много положительных эмоций от того турнира. И, естественно, я подустала, потому что мы сразу тут же собрались. У нас был один рейс на самолет, рейс задержался, и мы приехали очень поздно. Я заселилась в отель уже в половине третьего ночи, а на следующий день нужно было тренироваться, ведь мы же не знали, когда мы будем играть – в четверг или в пятницу. То есть есть ли у нас этот дополнительный день или нет его. Все было очень суматошно, то есть ничего не отпраздновать. Ты просто пакуешься и едешь в аэропорт. Но, опять же, все равно положительных эмоций было очень много.

– Мирра уже подтвердила, что вы продолжаете тут в Риме играть в паре. Какой настрой на этот турнир? Может, какой-то урок вынесли из Мадрида? Что-то попробуете подправить в Риме?

– Да нет, я думаю, что ничего поправлять мы не будем. Все было супер. Просто будем выходить на корт и получать удовольствие, – сказала Шнайдер в интервью «Чемпионату ».