Прижмич о том, что обыграл Джоковича, Берреттини и Шелтона на последних турнирах: «Сейчас чувствую себя гораздо увереннее»

Прижмич о победе над Джоковичем: во 2-м сете почувствовал, что могу с ним играть.

Дино Прижмич прокомментировал победу над Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Риме – 2:6, 6:2, 6:4.

– Да, для меня это очень важный момент. И вообще – большая честь разделить корт с легендой. Сегодня я сыграл невероятно. Очень доволен своим уровнем.

– Чем этот матч против Новака отличался от вашей встречи пару лет назад?

– Сейчас он какое-то время не играл, так что было чуть легче. Но все равно матч получился для меня очень тяжелым. Особенно в первом сете – он играл невероятно. Я просто пытался оставаться в игре и сохранять концентрацию. В итоге все сложилось хорошо.

– Каково это – обыграть своего кумира?

– Сейчас ощущения потрясающие. Но через два дня у меня следующий матч, поэтому нужно как можно лучше восстановиться и снова показать свой лучший теннис.

– Если не считать последние недели и турнир в Умаге, у тебя не было такого количества побед в основной сетке ATP. А теперь ты обыграл Берреттини, Шелтона и Джоковича. Что изменилось?

– Сейчас сложно что-то конкретное сказать. Возможно, дело в том, что я провел уже довольно много матчей на уровне ATP . Я чувствую себя гораздо увереннее на корте.

Наверное, это и есть ключевой момент – я сыграл много хороших матчей. Почти всегда был близок к победе. А сегодня просто хотел получить удовольствие от игры и показать свой лучший теннис.

– Когда ты только начинал смотреть теннис и видел Джоковича по телевизору, мог представить, что однажды обыграешь его на таком турнире?

– Честно – нет. Вообще нет. Но сегодня это произошло. Мы очень хорошо подготовились с командой, я хорошо восстановился. Перед матчем я просто сказал себе, что постараюсь сыграть максимально хорошо, а дальше посмотрим, что получится.

В конце первого сета я почувствовал, что его уровень немного упал. А когда в начале второго повел 2:0, подумал: «Теперь я действительно могу с ним играть», – сказал Прижмич на пресс-конференции.