Соболенко обошла Барти по проценту побед на тысячниках

Арина Соболенко обыграла Барбору Крейчикову во втором круге тысячника в Риме – 6:2, 6:3.

Белоруска выиграла 27 из 29 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в финале Australian Open и Хейли Баптист в четвертьфинале в Мадриде.

Теперь процент побед Соболенко на турнирах WTA 1000 составляет 74,8% (151:51) – это четвертый показатель с момента введения формата в 2009 году. По этому показателю она обошла Эшли Барти (74,7%).

Выше только Мария Шарапова (76,8%), Ига Швентек (79,4%) и Серена Уильямс (84,1%).

Кроме того, среди действующих теннисисток только Бьянка Андрееску (69,2%) и Швентек (62,3%) имеют более высокий процент побед над чемпионками турниров «Большого шлема», чем Соболенко – 62,2% (61:37).

Теперь белоруска сыграет с Сораной Кырстей.