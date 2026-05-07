  Джокович о возможном бойкоте ТБШ: «Я всегда поддерживал и буду поддерживать более сильную позицию игроков в теннисной системе»
Джокович о возможном бойкоте ТБШ: «Я всегда поддерживал и буду поддерживать более сильную позицию игроков в теннисной системе»

Джокович готов поддержать бойкот турниров «Большого шлема».

Новак Джокович высказался о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос».

В начале недели The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Арина Соболенко сказала, что в какой-то момент игроки могут бойкотировать турнир «Большого шлема» из-за ситуации с призовыми. Как вы к этому относитесь? Могли бы сами представить бойкот одного из «Шлемов»?

– Думаю, вы достаточно давно следите за туром и помните времена, когда я был президентом Совета игроков, а также создавал PTPA – это было уже шесть лет назад. Так что моя позиция вам известна. Я много раз об этом говорил и не хочу снова долго останавливаться на теме.

Игроки знают, что всегда могут рассчитывать на мою поддержку.

Сейчас приходит новое поколение, и мне нравится видеть, что лидеры нашего спорта, такие как Арина, готовы брать на себя ответственность и разбираться в том, как устроена теннисная политика, понимать все нюансы и то, что действительно нужно делать – не только ради себя, но и ради всех игроков.

Я считаю, что именно в этом проявляются настоящие лидерские качества. Надеюсь, она продолжит в том же духе. Я это очень уважаю.

Мы все часть одного спорта и стараемся развивать его – игроки, турниры, руководящие организации. К сожалению, очень часто возникают конфликты интересов, о которых некоторые предпочитают не говорить. И именно здесь у игроков есть сила.

Я всегда поддерживал и буду поддерживать более сильную позицию игроков в теннисной системе.

– С учетом того, как активно вы раньше занимались теннисной политикой, вы сейчас ощущаете себя частью этого движения или скорее наблюдаете со стороны и поддерживаете новое поколение?

– Честно говоря, сейчас я скорее наблюдаю со стороны. Я не участвовал в последних встречах и разговорах.

Но моя позиция абсолютно ясна: я поддерживаю игроков и всегда буду поддерживать усиление их роли в системе.

– Янник Синнер говорил, что в других видах спорта, если топ-спортсмены высказываются по таким вопросам, их начинают слушать гораздо быстрее. Насколько ситуацию усложняет то, что в теннисе есть четыре разных турнира «Большого шлема» и сразу несколько управляющих структур?

– Как я уже сказал, это не новая тема. Если пересмотреть мои старые пресс-конференции, вы увидите, насколько подробно я уже говорил об этом. Эти разговоры идут много лет.

Пока я играю в туре, эта тема постоянно существует. Иногда она становится более обсуждаемой в публичном пространстве, иногда – нет. Все зависит от момента.

Сейчас время говорить об этом. И мне нравится, что обсуждений стало больше. Потому что положение игроков – и в отношениях со «Шлемами», и в целом в туре – далеко от того, каким должно быть.

Именно поэтому я и стал сооснователем PTPA. Это была попытка найти более серьезное решение немного вне существующей системы, потому что нынешняя система устроена так, что игроки практически ничего не получают в большинстве аспектов.

В прошлом мои слова часто переворачивали и писали, будто я прошу больше денег лично для себя – даже когда я выигрывал турниры «Большого шлема». Заголовки всегда были про то, сколько получил чемпион.

Но речь ведь не о нас. Мы говорим о низкорейтинговых игроках, о базовом уровне профессионального тенниса. Многие уходят из спорта из-за отсутствия финансирования.

Мне кажется, теннис – едва ли не единственный глобальный вид спорта, где у игроков низкого уровня нет никаких финансовых гарантий.

В PTPA мы изучали этот вопрос и считали, сколько игроков в одиночке и паре действительно могут жить за счет тенниса. Таких людей очень мало.

А ведь «жить за счет спорта» – это не просто оплатить поездки и команду. Это еще и иметь возможность что-то отложить, инвестировать в свое будущее. Таких игроков очень немного.

В конечном счете это всегда открытая дискуссия. Теннис, как и любой крупный мировой спорт, – это большой бизнес. Здесь все не так просто. Нужно, чтобы все стороны были готовы работать вместе и искать решение.

Также важно понимать, что в теннисе очень сильна монополия. Спорт сильно изменился с конца 80-х и начала 90-х, когда создавалась ATP, но сама структура почти не изменилась.

Игроки в Совете игроков на самом деле практически не имеют власти. Я был там много лет, был президентом Совета и прекрасно это знаю.

Со стороны может казаться, что у игроков есть влияние, потому что существуют представители и Совет директоров. Но вся система устроена так, что игроки просто не могут добиться того, чего хотят.

Именно поэтому ведущие игроки объединяются и пытаются напрямую вести переговоры с турнирами «Большого шлема». Думаю, это правильный путь. Нужно искать способы, которые помогут игрокам, – сказал Джокович на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Жаль, что бойкот мы не увидим, договорятся наверняка об увеличении куска пирога для игроков. Было бы интересно посмотреть на битву, интриги, взаимные обвинения, сливы различной информации, о которой невозможно молчать )
Скорее всего найдут компромисс. Возможно не сразу взлетят доходы игроков, а распишут дорожную карту, согласно которой в течение нескольких лет доведут с нынешних 13-14% (кажется столько идёт на призовой фонд или около того) до, допустим, 20.
да никто ничего не будет бойкотировать.
заметьте что каждый говорит дежурную фразу " если все, то и я тоже" , но все бойкотировать не будут.
это обычная вежливость плавно переходящая в лицемерие, просто никто не хочет ругаться внутри тура и никто публично не скажет, что не надо заниматься ерундой и плевать в колодец из которого ВСЕ пьют, благодаря теннису они катаются по миру, сами себе хозяева и зарабатывают отличные деньги.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Пьют из этого колодца отличные деньги только небольшая горсть теннисистов. Вот в чём суть проблемы.
