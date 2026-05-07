  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рахимова о сотрудничестве с Сафиной: «Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры»
6

Рахимова о сотрудничестве с Сафиной: «Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры»

Рахимова о переходе в Узбекистан: хочется взять максимум от карьеры.

Камилла Рахимова рассказала, в каком статусе ей помогает Динара Сафина.

– Динара Сафина помогает тебе здесь как тренер? Планируешь ли дальше брать ее на турниры? Или это разовая помощь, потому что Юля не смогла приехать?

– Да, так сложилась ситуация, что мы все вместе тренировались перед грунтовым сезоном. Я попросила Динару помочь, подстраховать, и она любезно согласилась. Думаю, дальше мы будем работать уже всей большой командой. Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры. Посмотрим, как выстроятся наши отношения.

– Мы до этого разговаривали с Настей Захаровой, и она сказала, что в свое время тоже думала о смене гражданства, потому что федерация ей совсем не помогала. А как у тебя обстояли дела с федерацией? Помогала ли она тебе?

– Я не могу сказать, что федерация мне не помогала. Наоборот, она мне помогала, и если бы не эта помощь, то, возможно, я бы сейчас здесь не стояла. Я за это очень благодарна. Но пришло время, сложилась такая ситуация в мире… Карьера все-таки одна, хочется взять от нее максимум и думать о будущем. Поэтому было принято такое решение.

– То есть если бы можно было как-то по-другому все отыграть, ты бы осталась с нашей федерацией?

– Дело в том, что речь шла о совсем других возможностях и суммах. Плюс скоро Олимпиада, и это дает мне больше возможностей расширять свою команду, приглашать разных специалистов – как сейчас получилось с Динарой.

Поэтому было принято такое решение, – сказала Рахимова в интервью BB Tennis.

Исход наших теннисисток в Узбекистан: как это устроено?

Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
logoДинара Сафина
logoКамилла Рахимова
logoWTA
logoОткрытый чемпионат Италии
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ага Динара будет приезжать 😅 там дальше соседних городов от нее без вариантов
Ответ antonanton_
ага Динара будет приезжать 😅 там дальше соседних городов от нее без вариантов
во-во) она от монако и барселоны не отдаляется особо
Сафины как тренеры - это какой-то скам. Рублев не даст соврать.
Что в Узбекистане тренеров не нашлось?)))
работа тренера это кропотливый труд и выстраивание тренировочного процесса в течении всего года.это тренерство выходного дня от сафиных мне не понятно.
А зачем ей Сафина ? что та может привнести , не понятно, приехать . дать советы , пофоткаться и обра тно
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рахимова о лучшем совете от Сафина: «Пешком ходи по корту»
22 апреля, 07:48
Рахимова после тренировок с Сафиными: «Мы не прощаемся, а говорим: «До скорой встречи»
9 апреля, 11:44Фото
«Осторожно! Горячо! 🔥🔞🔥». Рахимова показала, как Сафин выжимает футболку после тренировки
8 апреля, 12:49Видео
Рекомендуем
Главные новости
Андреева о матче с Голубич: «Рада, что после провального второго сета получилось вернуться и хорошо отыграть третий»
вчера, 21:16
Калинская в матче с Бенчич 26-й раз обыграла соперницу из топ-20
вчера, 21:14
Рим (WTA). Андреева, Калинская, Гауфф, Остапенко, Йович вышли в 4-й круг, Соболенко, Паолини выбыли
вчера, 20:58
Рим (ATP). Рублев, Медведев, Хачанов, Синнер вышли в 3-й круг, Джокович, Меньшик, Чилич, Оже-Альяссим, Шелтон выбыли, Фис снялся
вчера, 20:52
Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с поясницей
вчера, 20:14
Синнер после победы над Офнером в Риме: «В первых матчах самое главное – постараться не проиграть»
вчера, 19:47
Синнер сравнялся с Федерером по числу побед подряд на «Мастерсах»
вчера, 19:19
Мирра Андреева второй год подряд вышла в 1/8 финала в Риме
вчера, 19:06
Синнер выиграл 24-й матч подряд
вчера, 18:49
Соболенко о поражении от Кырсти: «Было ощущение, что тело ограничивает меня и не позволяет показывать свой лучший теннис»
вчера, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем