Рахимова о сотрудничестве с Сафиной: «Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры»

Рахимова о переходе в Узбекистан: хочется взять максимум от карьеры.

Камилла Рахимова рассказала, в каком статусе ей помогает Динара Сафина .

– Динара Сафина помогает тебе здесь как тренер? Планируешь ли дальше брать ее на турниры? Или это разовая помощь, потому что Юля не смогла приехать?

– Да, так сложилась ситуация, что мы все вместе тренировались перед грунтовым сезоном . Я попросила Динару помочь, подстраховать, и она любезно согласилась. Думаю, дальше мы будем работать уже всей большой командой. Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры. Посмотрим, как выстроятся наши отношения.

– Мы до этого разговаривали с Настей Захаровой, и она сказала, что в свое время тоже думала о смене гражданства, потому что федерация ей совсем не помогала. А как у тебя обстояли дела с федерацией? Помогала ли она тебе?

– Я не могу сказать, что федерация мне не помогала. Наоборот, она мне помогала, и если бы не эта помощь, то, возможно, я бы сейчас здесь не стояла. Я за это очень благодарна. Но пришло время, сложилась такая ситуация в мире… Карьера все-таки одна, хочется взять от нее максимум и думать о будущем. Поэтому было принято такое решение.

– То есть если бы можно было как-то по-другому все отыграть, ты бы осталась с нашей федерацией?

– Дело в том, что речь шла о совсем других возможностях и суммах. Плюс скоро Олимпиада, и это дает мне больше возможностей расширять свою команду, приглашать разных специалистов – как сейчас получилось с Динарой.

Поэтому было принято такое решение, – сказала Рахимова в интервью BB Tennis.

