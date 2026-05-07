  • Касаткина о том, как родители отреагировали на переход в Австралию: «Они меня любят не за гражданство»
14

Касаткина рассказала о поддержке родителей после смены гражданства.

Дарья Касаткина рассказала, как изменилась ее жизнь после смены гражданства. С марта прошлого года экс-россиянка представляет Австралию.

– Ты наконец получила австралийский паспорт. Изменилось ли отношение к тебе других игроков в туре после этого?

– Нет, ничего не изменилось. Паспорт на это никак не повлиял. В принципе, мои отношения с другими игроками и так особо не менялись. Если были не очень – они такими и остались (смеется). А с теми, кого я считаю друзьями, здорово, что на нашу дружбу такие факторы вообще не влияют.

– А как ты относишься к хейту, особенно от русскоязычных людей, из-за смены гражданства?

– Мне на самом деле гораздо больше приходит поддержки, и это очень приятно. Конечно, иногда долетает и говнецо, но я стараюсь туда не заходить. Я уже наелась этого хейта в свое время, больше не хочу. Сейчас меня гораздо сильнее заряжает именно поддержка.

Раньше я думала, что большинство людей вокруг – хорошие. Оказалось, пропорция немного другая.

– Давно виделась с мамой и папой?

– С мамой – относительно недавно, она более мобильная, может приезжать на турниры. Мы вот встречались в Эмиратах. А с папой я уже больше четырех лет не виделась. У него тоже были проблемы со здоровьем – операция на бедре, но сейчас он в порядке и готов к поездкам. Надо его куда-то вытащить, надеемся скоро увидеться.

Кстати, маму долго уговаривать не надо – она всегда очень рада.

– Как родители отнеслись к твоему решению сменить гражданство?

– Они меня любят не за гражданство. Мне очень повезло с родителями – они поддержат любое мое решение при любых вводных. Как говорит мама: «Мы счастливы, когда ты счастлива».

– Хочешь ли ты когда-нибудь вернуться в Россию? Есть ли у тебя такое желание?

– Конечно, когда-нибудь хотелось бы вернуться, посмотреть, как там все будет на тот момент. Это, конечно, очень сложный вопрос.

Не уверена, что меня там кто-то сильно ждет, кроме родителей.

Конечно, хотелось бы. Я никогда не буду говорить, что никогда не хотела бы туда вернуться. 

– По березкам скучаешь?

– На самом деле я больше всего скучаю по родителям и по своим друзьям, которые остались в России. Вот это основное, по чему я действительно скучаю. А березки, в принципе, можно найти, и «Кофемания» в Дубае тоже открылась (смеется), – сказала Касаткина в интервью BB Tennis.

Первый год Касаткиной за Австралию: антирекорд рейтинга за 5 лет, выгорание и новый паспорт

«Наконец могу просто дышать и жить». Касаткина получила гражданство Австралии

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
Дарья сама раскрутила свой блог вышла в медийное поле где каждый вася высказывается. Чего она ждала. С медийными персонами всегда так не только с ней. Не припомню чтоб Родионовых и Гаврилову с Путинцевой так хейтили
К чему эти вопросы, поменяла гражданство и больше не и вспоминать не надо, пусть живёт как хочет
Как говорит мама: «Мы счастливы, когда ты счастлива».
------
Золотые родители
Турсунов о натурализации в теннисе: «Гражданство все больше похоже на спонсорский контракт. Как в футболе: кто-то играет за «Динамо», кто-то – за «Зенит»
30 апреля, 09:04
Касаткина о получении паспорта Австралии: «Упал груз с плеч. Когда тема висит в воздухе постоянно, это чувствуется и как-то тяготит»
20 января, 09:12
Касаткина о том, что Потапова скопировала ее пост о смене гражданства: «Если для нее сделать стейтмент – это как поставить галочку, то окей»
19 января, 20:02
Калинская о трехсетовике с Синяковой в Риме: «Это был самый тяжелый матч в моей карьере»
21 минуту назад
Рим (WTA). Самсонова сыграет с Потаповой, Шнайдер – с Осакой, Рыбакина – с Эалой, Андреева, Калинская вышли в 4-й круг, Соболенко выбыла
55 минут назад
Рим (ATP). 3-й круг. Хачанов сыграет с Ван де Зандшульпом, Зверев – с Блоксом, Музетти встретится с Серундоло, Бублик – с Тьеном
сегодня, 06:03
Андреева о матче с Голубич: «Рада, что после провального второго сета получилось вернуться и хорошо отыграть третий»
вчера, 21:16
Калинская в матче с Бенчич 26-й раз обыграла соперницу из топ-20
вчера, 21:14
Рим (ATP). Рублев, Медведев, Хачанов, Синнер вышли в 3-й круг, Джокович, Меньшик, Чилич, Оже-Альяссим, Шелтон выбыли, Фис снялся
вчера, 20:52
Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с поясницей
вчера, 20:14
Синнер после победы над Офнером в Риме: «В первых матчах самое главное – постараться не проиграть»
вчера, 19:47
Синнер сравнялся с Федерером по числу побед подряд на «Мастерсах»
вчера, 19:19
Мирра Андреева второй год подряд вышла в 1/8 финала в Риме
вчера, 19:06
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
