Касаткина о том, как родители отреагировали на переход в Австралию: «Они меня любят не за гражданство»

Касаткина рассказала о поддержке родителей после смены гражданства.

Дарья Касаткина рассказала, как изменилась ее жизнь после смены гражданства. С марта прошлого года экс-россиянка представляет Австралию.

– Ты наконец получила австралийский паспорт. Изменилось ли отношение к тебе других игроков в туре после этого?

– Нет, ничего не изменилось. Паспорт на это никак не повлиял. В принципе, мои отношения с другими игроками и так особо не менялись. Если были не очень – они такими и остались (смеется). А с теми, кого я считаю друзьями, здорово, что на нашу дружбу такие факторы вообще не влияют.

– А как ты относишься к хейту, особенно от русскоязычных людей, из-за смены гражданства?

– Мне на самом деле гораздо больше приходит поддержки, и это очень приятно. Конечно, иногда долетает и говнецо, но я стараюсь туда не заходить. Я уже наелась этого хейта в свое время, больше не хочу. Сейчас меня гораздо сильнее заряжает именно поддержка.

Раньше я думала, что большинство людей вокруг – хорошие. Оказалось, пропорция немного другая.

– Давно виделась с мамой и папой?

– С мамой – относительно недавно, она более мобильная, может приезжать на турниры. Мы вот встречались в Эмиратах. А с папой я уже больше четырех лет не виделась. У него тоже были проблемы со здоровьем – операция на бедре, но сейчас он в порядке и готов к поездкам. Надо его куда-то вытащить, надеемся скоро увидеться.

Кстати, маму долго уговаривать не надо – она всегда очень рада.

– Как родители отнеслись к твоему решению сменить гражданство?

– Они меня любят не за гражданство. Мне очень повезло с родителями – они поддержат любое мое решение при любых вводных. Как говорит мама: «Мы счастливы, когда ты счастлива».

– Хочешь ли ты когда-нибудь вернуться в Россию? Есть ли у тебя такое желание?

– Конечно, когда-нибудь хотелось бы вернуться, посмотреть, как там все будет на тот момент. Это, конечно, очень сложный вопрос.

Не уверена, что меня там кто-то сильно ждет, кроме родителей.

Конечно, хотелось бы. Я никогда не буду говорить, что никогда не хотела бы туда вернуться.

– По березкам скучаешь?

– На самом деле я больше всего скучаю по родителям и по своим друзьям, которые остались в России. Вот это основное, по чему я действительно скучаю. А березки, в принципе, можно найти, и «Кофемания» в Дубае тоже открылась (смеется), – сказала Касаткина в интервью BB Tennis.

