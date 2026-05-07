Захарова о поражении от Носковой: «Немного не успела восстановиться после матча с Ястремской»

Захарова объяснила поражение от Носковой в Риме.

Анастасия Захарова прокомментировала поражение от Линды Носковой во втором круге тысячника в Риме – 4:6, 1:6.

«Как-то не особо сложился этот матч, именно с моей стороны. Я немного не успела восстановиться после того, как отыграла прошлый поединок с Ястремской . Это был хороший матч, и, мне кажется, у меня мало времени было для восстановления. Или просто это из-за того, что это грунт, было больше работы и само противостояние долгое – много сил затратила.

Из-за этого у меня много чего не получалось на этом матче, хотя мы и посмотрели, и разобрались, как будем с ней играть. Но в итоге у меня были свои ошибки. Их было больше – именно своих ошибок», – цитирует Захарову «Чемпионат».