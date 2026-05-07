Калинская отыграла у Синяковой девять матчболов в Риме
Анна Калинская обыграла Катерину Синякову во втором круге тысячника в Риме – 4:6, 7:6(4), 7:5.
Во втором сете россиянка ушла со счета 3:5 и отыграла пять матчболов при счете 4:5 на своей подаче.
В третьем сете при счете 4:5 Калинская отыграла еще четыре матчбола на приеме.
Теперь 24-я ракетка мира поборется с Белиндой Бенчич или Бьянкой Андрееску.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Катерина - сейчас НОМЕР 1 в парном разряде. Игра в одиночке для неё, просто разминка перед играми в паре.