Калинская отыграла у Синяковой девять матчболов в Риме

Анна Калинская обыграла Катерину Синякову во втором круге тысячника в Риме – 4:6, 7:6(4), 7:5.

Во втором сете россиянка ушла со счета 3:5 и отыграла пять матчболов при счете 4:5 на своей подаче.

В третьем сете при счете 4:5 Калинская отыграла еще четыре матчбола на приеме.

Теперь 24-я ракетка мира поборется с Белиндой Бенчич или Бьянкой Андрееску.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Да, удивила Аня, не замечал я у неё бойцовских качеств, сколько она проиграла подобных матчей, но в этот боролась как львица)))
Это потому что вы её матчи не смотрите, а судите со стороны. В каждом таком проигранном матче, она, вполне себе боролась, и просто так ничего никому не отдавала
После матча Катерина заявила, что завязывает с теннисом. Будет заниматься шитьем, вязанием, оригами
Отличная шутка! 😁👍
Катерина - сейчас НОМЕР 1 в парном разряде. Игра в одиночке для неё, просто разминка перед играми в паре.
Ну, Аня! Какая же молодец! Уже не верил, что сможет вытянуть. Смогла!
Думаю , после такого триллера Калинская должна еще пару кругов, как минимум, пройти в Риме
Там Бенчич впереди, с ней будет намного сложнее..
Анечка волшебная красотка!!! С чумовыми ножками)))) 🤤🤤🤤🤤🤤🤤
Матч был изматывающий в течении 3,5 часов и Аня на волевых смогла его выиграть у Синяковой, проявив стойкость и спортивный характер. Молодец !
Синякова несколько дней назад вызывала физио во время парного финала в Мадриде. Аня должна травмированную соперницу уровня Синяковой выносить быстрее, а не мучаться 3,5 часа.
К сожалению, не получилось, не в той она форме, чтобы травмированную Синякову легко обыграть.
Обе красотки, все силы отдали, Катерине здоровья
Удивительно но факт
