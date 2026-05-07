  Синнер о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я понимаю, почему говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать»
Синнер о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я понимаю, почему говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать»

Синнер готов поддержать бойкот турниров «Большого шлема».

Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос».

В начале недели The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Вы когда-нибудь рассматривали возможность бойкота турниров «Большого шлема»?

– Прежде всего, «Шлемы» – это лучшие и самые важные турниры в нашем календаре. Так было всегда, еще у прошлых поколений. Я могу говорить только о том, что знаю сам – примерно за последние 15 лет. Мы видели невероятные противостояния и у мужчин, и у женщин. Теперь пришло наше поколение, а за нами придет следующее.

Но вопрос больше в уважении. Мне кажется, мы отдаем гораздо больше, чем получаем взамен. И речь не только о топ-игроках – это касается всех, и мужчин, и женщин.

Игроки топ-10 ATP и WTA написали письмо. И неприятно, что спустя год мы даже не приблизились к тому, чего хотели добиться. В других видах спорта, если ведущие спортсмены отправляют такие письма, в течение 48 часов уже есть не только ответ, но и встреча.

Конечно, речь идет о деньгах. Но самое важное – это уважение, а его мы сейчас не чувствуем. Думаю, игроки немного разочарованы, например, тем, что произошло с «Ролан Гаррос». Посмотрим, что будет дальше.

В ближайшие недели мы узнаем призовые на «Уимблдоне», затем – на US Open. Надеемся, что ситуация улучшится.

Я понимаю, почему игроки говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать. Эта тема обсуждается уже давно. Посмотрим, как все сложится дальше.

– Учитывая ваши амбиции в спорте, готовы ли вы пропустить крупный турнир, если ситуация не изменится?

– Трудно сказать, я не могу предсказать будущее. Но в то же время понимаю, что где-то нужно начинать.

Я понимаю игроков, которые могут не выйти на турнир. Сейчас впервые ощущение, что у всех одинаковая позиция и взгляд на ситуацию.

Без игроков турниры не состоятся. При этом мы уважаем турниры, потому что они делают нас сильнее как спортсменов. Мы стараемся сохранять баланс. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Вроде много говорил, но ничего не сказал. Готов ли бойкотировать и пропускать, если да, когда готов начать и т.д.?
Ну если посмотреть, сейчас мастерсы подтянулись, тоже больше недели, два сета( поэтому возможность сенсации возрастает) меньше проходных матчей, топы практически сразу с середняками, типа Меньшика, Серундоло итд начинают, в общем недовольство понятно, Медведев сказал даже, что два мастерса круче ТБШ, организаторам неплохо как-то отреагировать
