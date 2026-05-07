Шелтон сыграет на Кубке Лэйвера
Шестая ракетка мира Бен Шелтон сыграет на Кубке Лэйвера в сезоне-2026.
Американец третий раз примет участие в этом выставочном турнире.
За команду Мира также сыграют Тэйлор Фриц и Алекс де Минаур. За команду Европы выступят Карлос Алькарас и Александр Зверев.
В этом году соревнования пройдут 25-27 сентября в Лондоне.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lavercup.com
