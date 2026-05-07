Стефанос Циципас: «Существует теория, что мы влюбляемся три раза в жизни»
75-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился философским размышлением о любви.
«Есть теория, что за жизнь мы влюбляемся три раза. Первая любовь. Страстная любовь. И безусловная любовь. Каждая приходит в свое время, учит нас важным вещам и помогает стать теми, кем мы должны быть», – твитнул Циципас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @stefanos
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я ожидал, что будет что-то в стиле: сначала мы любим маму, потом влюбляемся в девушку и, наконец, обретаем себя в любви к философии. Ещё четвёртая есть: покушать вкусно, но Стеф ещё просто не достиг этого уровня
Степан канеш просто бездна… пожирающая бестолково потраченные вложения. Шел бы уж, я не знаю, в фотомодели
Интересно каково Бадосе читать всё это. Наверное неловко за свои решения
Сначала мамка тебя малого берет в женскую баню..
Сначала мамка тебя малого берет в женскую баню..
Какое интригующее начало! А что дальше?
Какое интригующее начало! А что дальше?
А потом, увы, не берет
Готовит публику ко второму акту.
Ципа посмотрел к/ф Бронкская История?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем