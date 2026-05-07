Мирра Андреева выиграла выиграла 13 из 15 последних матчей

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева разгромила №59 Антонию Ружич во втором круге тысячника в Риме – 6:1, 6:0.

Андреева выиграла 13 из 15 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте и Марте Костюк в финале в Мадриде.

В этом сезоне у нее 27 побед в 35 матчах.

Следующей соперницей Мирры станет Майя Джойнт или Виктория Голубич .