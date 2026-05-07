Мирра Андреева выиграла выиграла 13 из 15 последних матчей
Седьмая ракетка мира Мирра Андреева разгромила №59 Антонию Ружич во втором круге тысячника в Риме – 6:1, 6:0.
Андреева выиграла 13 из 15 последних матчей – она уступила Елене Рыбакиной в полуфинале в Штутгарте и Марте Костюк в финале в Мадриде.
В этом сезоне у нее 27 побед в 35 матчах.
Следующей соперницей Мирры станет Майя Джойнт или Виктория Голубич.
Опубликовал: Кирилл Куценко
9 комментариев
Сегодня Мирра справилась очень легко. Была мотивирована, играла совершенно спокойно, заставляла Ружич много двигаться по корту, хорошо атаковала прямо с приёма подачи. Ну и разница в классе была очень заметна.
Молодец молодец
В свете последних игр перспектива победы на РГ выглядит не такой уж фантастической..
В свете игр против кого?
В женском теннисе любая фантастика может воплотиться в реальности. Причем как со знаком плюс, так и со знаком минус.
