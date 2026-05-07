Андрей Рублев: «Корты в Риме настолько неровные, насколько это вообще возможно»

14-я ракетка мира Андрей Рублев раскритиковал качество кортов на «Мастерсе» в Риме.

«Если честно, корты здесь всегда были такими. На любом отскоке одно и то же – настолько неровные, насколько это вообще возможно. Так было всегда, поэтому удивляться, когда мы сюда приезжаем, как минимум странно. Я даже не знаю, были ли они когда-то нормальными, а потом стали хуже… Но если они всегда такие, то я не совсем понимаю, в чем, собственно, вопрос».

Рублев также не согласился с распространенным мнением, что римские корты похожи на парижские.

«Здесь нет вообще никакого сходства с «Ролан Гаррос ». Я много лет играю в Париже – там покрытие заметно более скользкое и грунта гораздо меньше, особенно на внешних кортах.

После пандемии там вообще все сильно изменилось. Создается ощущение, что грунта почти нет и ты играешь почти на твердом покрытии. На маленьких кортах его последние два-три года практически не было. Посмотрим, как будет в этом году», – сказал россиянин перед стартом турнира в Риме.

Рублев стартует в Риме матчем с Миомиром Кецмановичем или Далибором Сврчиной.