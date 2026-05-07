Шелтон о домашней Олимпиаде: «Для меня это большая цель»

Шестая ракетка мира Бен Шелтон рассказал, кого считает своим любимым соперником в ATP-туре.

«Артур Фис . Без сомнений».

Также американец вспомнил лучшие матчи в своей карьере. В этот список вошли встречи против Пабло Каррено-Бусты на US Open-2024, Тэйлора Фрица в Торонто-2025, Каспера Рууда в Цинциннати-2022 и Янника Синнера в Шанхае-2023.

Кроме того, он заявил, что хочет сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Да, для меня это большая цель. Я хочу быть там в 2028-м.

В ближайшие два года мне нужно решить много задач, если я хочу чего-то там добиться. Посмотрим», – сказал Шелтон, отвечая на вопросы болельщиков на своем ютуб-канале.