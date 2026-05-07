Зверев о доминировании Синнера: «Он на две головы выше всех»

Александр Зверев оценил промежуточные итоги сезона. Он идет третьим в рейтинге и чемпионской гонке, при этом не выиграв ни одного титула.

«Сезон пока складывается хорошо – результаты говорят сами за себя, хотя я постоянно проигрываю одному и тому же человеку . Но, если честно, сейчас все проигрывают этому человеку. На данный момент Янник на две головы выше остальных игроков, он показывает фантастический теннис, и это нужно признать – он заслуживает всей похвалы.

Я все еще разочарован тем, как провел финал в Мадриде. Думаю, мог выступить лучше и навязать ему более серьезную борьбу, но в тот день не получилось».

О матчах против Большой тройки в Риме

«Мне очень повезло, что с самого начала карьеры на этом турнире я играл против лучших теннисистов мира и сразу против разных поколений. В свое время я встречался с Роджером , Рафой и Новаком , а теперь у меня есть возможность играть против Карлоса и Янника.

В этом смысле мне действительно повезло… хотя, если честно, иногда хотелось бы встречаться с ними пореже на поздних стадиях крупных турниров (смеется).

Но каждый матч против Большой тройки это привилегия. Здесь, в Риме, я выиграл свой первый «Мастерс», победив Новака в финале – это я никогда не забуду».

