Зверев о доминировании Синнера: «Он на две головы выше всех»
Александр Зверев оценил промежуточные итоги сезона. Он идет третьим в рейтинге и чемпионской гонке, при этом не выиграв ни одного титула.
«Сезон пока складывается хорошо – результаты говорят сами за себя, хотя я постоянно проигрываю одному и тому же человеку. Но, если честно, сейчас все проигрывают этому человеку. На данный момент Янник на две головы выше остальных игроков, он показывает фантастический теннис, и это нужно признать – он заслуживает всей похвалы.
Я все еще разочарован тем, как провел финал в Мадриде. Думаю, мог выступить лучше и навязать ему более серьезную борьбу, но в тот день не получилось».
О матчах против Большой тройки в Риме
«Мне очень повезло, что с самого начала карьеры на этом турнире я играл против лучших теннисистов мира и сразу против разных поколений. В свое время я встречался с Роджером, Рафой и Новаком, а теперь у меня есть возможность играть против Карлоса и Янника.
В этом смысле мне действительно повезло… хотя, если честно, иногда хотелось бы встречаться с ними пореже на поздних стадиях крупных турниров (смеется).
Но каждый матч против Большой тройки это привилегия. Здесь, в Риме, я выиграл свой первый «Мастерс», победив Новака в финале – это я никогда не забуду».
Зверев в мире иллюзий – думает, что он наравне с Алькарасом
Есть Синнер и Алькарас, и есть все остальные
Понятно, что он говорит про какой-то более-менее продолжительный период времени, про тех, кто показывает стабильные результаты. Но когда он ставит травмированного Алькараза с собой в один ряд, говоря, что они оба на две головы слабее Синнера,, это смешно)