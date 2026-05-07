  Тони Надаль: «Ходар – лучший игрок своего поколения. Через несколько месяцев он станет одним из лучших теннисистов мира»
Тони Надаль: «Ходар – лучший игрок своего поколения. Через несколько месяцев он станет одним из лучших теннисистов мира»

Тони Надаль высказался о потенциале Рафаэля Ходара.

«Примерно в середине прошлого года я начал слышать о молодом игроке, который стремительно набирает обороты на «Челленджерах».

Тренеры академии Рафы Надаля, которые ездили на эти турниры, очень положительно отзывались о быстром прогрессе молодого теннисиста из Мадрида. Но по-настоящему увидеть его в деле мне удалось только в конце прошлого года, когда я посмотрел несколько его матчей на молодежном итоговом в Саудовской Аравии.

Он мне понравился – без всяких преувеличений. Особенно впечатлили интенсивность его работы ног, скорость и решительность, с которыми он входит в корт, чтобы завершить розыгрыш ударом навылет. С того момента я начал внимательно следить за ним на разных турнирах. И, честно говоря, за эти четыре месяца не было ни одного случая, когда уровень его тенниса не оказался бы выше, чем на предыдущем турнире».

По мнению Надаля, Ходар – самый перспективный игрок нового поколения.

«Его прогресс был молниеносным за очень короткое время. На мой взгляд, сейчас это лучший игрок своего поколения и тот, у кого самый высокий потенциал. Думаю, через несколько лет – а, скорее всего, даже через несколько месяцев – Рафа станет одним из лучших теннисистов мира, серьезным соперником для нынешних лидеров и претендентом на крупнейшие титулы».

Также специалист подробно оценил его игровые качества.

«Ходар – очень разносторонний игрок в техническом плане. У него хорошая подача, качественные удары и справа, и слева, причем он способен выполнять их на высокой скорости. Он не так быстр, как Алькарас, но компенсирует это огромной интенсивностью работы ног. У него отличное чувство мяча, и его редко можно увидеть суетящимся – он умеет выдерживать правильную паузу перед ударом, а это ключевое качество для большого игрока.

Тактически он очень агрессивен. Постоянно старается захватывать инициативу и при первой возможности входит в корт, чтобы пробить навылет. Кроме того, психологически он уже показал зрелость и решительность, которые редко встречаются у игрока, только пришедшего в профессиональный тур».

Кроме того, Надаль сравнил Ходара с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером.

«Главный вопрос, который сейчас занимает всех любителей тенниса, особенно испанских: способен ли Рафа выигрывать турниры «Большого шлема» и вернуться на первую строчку рейтинга? Прежде чем ответить, стоит посмотреть на качества, которые отличают игроков, добившихся этого в современном теннисе. Лучшие примеры на сегодняшний день – Алькарас и Синнер. Они невероятно эффективно завершают розыгрыши, могут пробить навылет из любой позиции на корте и при этом заставляют соперника идти на огромный риск практически в каждом ударе.

Как и они, Рафа очень смел и решителен, когда атакует и заканчивает розыгрыш. Но пока он еще немного уязвим в обороне. Именно этот элемент игры ему нужно улучшать в ближайшие месяцы. Однако, глядя на его развитие от турнира к турниру и на этот непрекращающийся прогресс, у меня нет причин сомневаться, что он сможет это сделать. Поэтому я действительно считаю, что он способен добиться самых больших целей», – написал Надаль в колонке для El Pais.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: El Pais
Ну вот, кажется, и сформировалась новая биг 3 - Руне, Ходар и Фонсека
Ответ Stas Salesov
И смех, и грех))
Тони Надаль это теннисный Жириновский. Говорит столько всякого, что что-то обязательно сбывается.
А если нет, то никто и не вспомнит, кто там что говорил год назад)
Зверев к 20 годам уже выигрывал 2 Мастерса, рановато петь. Ходару в сентябре уже будет 20 лет. Вот если выиграет Шлем в 19 или 20 лет, то спору нет, да даже Мастерс в этом году, уже неплохо будет. Вот Руне тоже выстрелил в 19 и взял Мастерс, был 4-ым в мире, а где сейчас?
19 летний Меньшик в прошлом году взял Мастерс,обыграв в финале великого и ужасного Джоковича. А в этом году кажется обыграл Синнера. И где он...на задворках 20-ки)
Этот хайп на парне который ничего ещё не выиграл и проигрывает стабильно сильным игрокам -ничего хорошего ему не принесет
Всё так. Ходар прервёт доминацию Синнера и Карасика и сам узурпирует власть в теннисном королевстве.
Вамос!
Учитывая качество 99% предсказаний дяди Тони-бедный Ходар)
испании конечно нужен ещё теннисный топ ибо алькарасу без помощника в одиночку тяжело будет выиграть кубок дэвиса.
судя по всему появился еще один топ, которому постоянно будет проигрывать Зверев
да что же такое
Мне не нравится Ходар из-за поведения. Он уже словил звездную болезнь. Харкает на корт, отбрасывает барски полотенце болбоям... Говнюк он!..
