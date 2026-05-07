  • Клейстерс о том, что игроки могут объявить бойкот турнирам «Большого шлема»: «Приятно видеть, что некоторые топы готовы продолжать давление и не сдаваться»
Ким Клейстерс высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос».

В начале недели The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера и Арину Соболенко, выступили с совместным заявлением. Игроки выразили серьезное разочарование уровнем призовых на «Ролан Гаррос». Теперь в теннисном мире все чаще звучат разговоры о возможном бойкоте турниров «Большого шлема».

«Это не новая тема. Я помню, как еще в юности росла, наблюдая за Винус и Сереной Уильямс, когда они боролись за равную оплату для женщин.

Я знаю, что Винус сидела на встречах с организаторами турниров «Большого шлема», разговаривала с директорами и объясняла, почему женщины заслуживают равных призовых. И ей это удалось.

Тогда слово «бойкот» тоже иногда звучало.

Мне кажется, Ига Швентек имела в виду следующее: «Да, возможно, бойкот сейчас – это слишком радикально, но давайте продолжать переговоры, а если ничего не изменится – тогда посмотрим».

Я бы начала с того, чтобы посадить топ-игроков за стол переговоров и понять, в чем именно сложности.

Почему «Ролан Гаррос» в этом году подходит к вопросу именно так? Какие реальные причины? Не те, что публикуются в заявлениях.

Хотя это один и тот же вид спорта, я не думаю, что можно напрямую сравнивать все четыре турнира «Большого шлема». У них разная структура доходов, разные бюджеты, налоги и многое другое.

Я сама не знаю всех этих деталей».

Экс-первая ракетка мира также подчеркнула, что изменения нужны прежде всего низкорейтинговым игрокам.

«Речь не о Синнере или Соболенко, а обо всей массе игроков, которые заслуживают другого отношения.

Они должны зарабатывать больше, чтобы иметь возможность нормально строить карьеру – путешествовать с тренером, а не переживать из-за того, придется ли делить гостиницу с другим игроком.

Теннису еще предстоит пройти долгий путь, и все должно начинаться сверху.

Поддержка должна исходить от таких игроков, как Новак Джокович и Арина Соболенко. Именно они способны повлиять на ситуацию и запустить изменения.

Об этом говорят уже очень давно, и приятно видеть, что сейчас некоторые игроки действительно готовы продолжать давление и не сдаваться», – сказала Клейстерс в своем подкасте Love All.

 «Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Love All with Kim Cljisters
четко выдала, вопрос как я понимаю не именно в том что мало платят, а в том что несоизмеримо разделяют доход между игроками и организаторами/спонсорами.
