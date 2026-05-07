Фис выиграл у Джоковича тренировочный сет на «Мастерсе» в Риме
Новак Джокович и Артур Фис вместе потренировались в Риме. Француз выиграл тренировочный сет со счетом 6:2.
Во втором круге «Мастерса» серб сыграет с Дино Прижмичем или Мартоном Фучовичем, а Фис – c Андреа Пеллегрино или Лукой Нарди.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Народу на тренировке на трибунах больше, чем на финале тысячника WTA в Мадриде. Конечно, за финал и цена совсем другая, но говорит о многом всё равно
Да, народу там очень много, но ещё дело в том, что на тренировки действует простой входной билет (на главные арены, а значит, и на топов, по нему не попасть). Плюс в первые дни массово приезжают детские теннисные школы со всей Италии, там толпы детей охотятся за автографами, и пока самое начало турнира и никто не повылетал, просто за один день реально увидеть вообще всех на тренировках
Слишком близко!
в тренировочной игре и с Синнером мог бы побороться, проблема в том, что на официальный матч опять выйдет по аутам бить с каждого удара
Император!
