Сегодня день рождения Дарьи Касаткиной

Сегодня исполнилось 29 лет 66-й ракетке мира Дарье Касаткиной .

Касаткина – чемпионка восьми турниров WTA в одиночке и одного в паре. Она полуфиналистка «Ролан Гаррос »-2022 и поднималась на восьмую строчку рейтинга WTA .

В 2021-м в составе сборной России Касаткина победила в Кубке Билли Джин Кинг. В 2025-м она сменила гражданство и теперь представляет Австралию.