Сегодня день рождения Дарьи Касаткиной
Сегодня исполнилось 29 лет 66-й ракетке мира Дарье Касаткиной.
Касаткина – чемпионка восьми турниров WTA в одиночке и одного в паре. Она полуфиналистка «Ролан Гаррос»-2022 и поднималась на восьмую строчку рейтинга WTA.
В 2021-м в составе сборной России Касаткина победила в Кубке Билли Джин Кинг. В 2025-м она сменила гражданство и теперь представляет Австралию.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
🎂 🎁
Небольшое интервью от ББ
https://www.youtube.com/watch?v=BpHBxdf699k