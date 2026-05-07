  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Даниил Медведев: «Обычно мне нравятся корты в Риме. Очень не нравился Grand Stand, но его сейчас перенесли»
0

Даниил Медведев: «Обычно мне нравятся корты в Риме. Очень не нравился Grand Stand, но его сейчас перенесли»

Медведев оценил корты на «Мастерсе» в Риме.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как адаптируется к условиям на «Мастерсе» в Риме.

– Я так подозреваю, что твой матч могут поставить куда-то на одну из центральных арен. Ты уже попробовал на них потренироваться? Как вообще тебе корты в этом году?

– Обычно мне, в принципе, нравятся корты в Риме. Мне очень не нравился – и, насколько я знаю, он не нравился никому вообще – это был второй по значимости корт, Grand Stand, потому что там было другое покрытие. То есть он был похож на Мадрид, а остальные корты были более рыхлые, и на них больше грунта. И, соответственно, проблема была не в самом корте – он был нормальный, – а в том, что он отличался, и никто этого не понимал. Но его сейчас снесли, точнее, перенесли. Там я пока еще не играл, но вроде бы все говорят, что наконец-то стало все более-менее логично. Так что куда бы ни поставили – будем работать.

– Здесь очень близко все – болельщиков везде очень много, они все рядом ходят. Как ты относишься к такому повышенному вниманию? Что автографы просят на каждом шагу, сделать селфи. Как ты от этого абстрагируешься?

– С людьми на турнирах у меня вообще нет проблем. Когда я нахожусь на кортах, я воспринимаю это как свою работу. Когда людей много и они близко, а иногда на некоторых турнирах бывают подальше, я все равно стараюсь подписывать автографы по мере возможности. То есть, скажем так, стараюсь наслаждаться процессом, отдавать самого себя.

– А если вне турнира к тебе подойдут?

– А вот если это происходит вне турнира, то я могу быть намного более сдержанным – скажем так. То есть, допустим, если я гуляю с дочками, то я никогда стараюсь ни с кем не фоткаться, не давать автограф, потому что это как бы сейчас мой момент. Я всем говорю: «У меня день отдыха». Как бы вот увидите меня в другой момент – то вообще без проблем. А сейчас я отдыхаю, – сказал Медведев в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
logoДаниил Медведев
logoОткрытый чемпионат Италии
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев о недовольстве призовыми «Больших шлемов»: «Если игроки считают, что бойкот – это правильно, то я его поддержу»
6 мая, 15:04
Медведев о том, что на старте в Риме сыграет с Махачем или Циципасом: «И для них, и для меня это тяжелая сетка»
6 мая, 13:52
Рекомендуем
Главные новости
Калинская о трехсетовике с Синяковой в Риме: «Это был самый тяжелый матч в моей карьере»
19 минут назад
Рим (WTA). Самсонова сыграет с Потаповой, Шнайдер – с Осакой, Рыбакина – с Эалой, Андреева, Калинская вышли в 4-й круг, Соболенко выбыла
53 минуты назад
Рим (ATP). 3-й круг. Хачанов сыграет с Ван де Зандшульпом, Зверев – с Блоксом, Музетти встретится с Серундоло, Бублик – с Тьеном
58 минут назад
Андреева о матче с Голубич: «Рада, что после провального второго сета получилось вернуться и хорошо отыграть третий»
вчера, 21:16
Калинская в матче с Бенчич 26-й раз обыграла соперницу из топ-20
вчера, 21:14
Рим (ATP). Рублев, Медведев, Хачанов, Синнер вышли в 3-й круг, Джокович, Меньшик, Чилич, Оже-Альяссим, Шелтон выбыли, Фис снялся
вчера, 20:52
Фис не доиграл встречу против Пеллегрино в Риме из-за проблем с поясницей
вчера, 20:14
Синнер после победы над Офнером в Риме: «В первых матчах самое главное – постараться не проиграть»
вчера, 19:47
Синнер сравнялся с Федерером по числу побед подряд на «Мастерсах»
вчера, 19:19
Мирра Андреева второй год подряд вышла в 1/8 финала в Риме
вчера, 19:06
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем