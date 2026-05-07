Гауфф о недомогании в Мадриде: «Сейчас все в порядке, как будто ничего и не было»

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф рассказала, как чувствует себя перед турниром в Риме.

На тысячнике в Мадриде американка уступила Линде Носковой в 1/8 финала, при этом испытывая недомогание и тошноту.

– Вы не очень хорошо себя чувствовали на предыдущем турнире. Как восстановились? Когда поняли, что снова готовы на 100%?

– Уже на первой тренировке после Мадрида я почувствовала, что полностью готова. Я взяла три дня перерыва после последнего матча. Сейчас все в порядке, как будто ничего и не было. Это были довольно странные 48-72 часа.

У меня было несколько тяжелых матчей, в последнем я даже имела шансы. С учетом того, как я себя чувствовала, из этого турнира можно вынести и позитивные моменты, – сказала Гауфф на пресс-конференции.