  • Медведев о закулисных видео: «Не думаю, что кому-то это нравится. Чем меньше камер, тем легче жить»
Медведев высказался о видеосъемке вне матчей на турнирах.

Девятая ракетка мира Даниил Медведев высказался о проблеме постоянного присутствия камер рядом с теннисистами.

– В последнее время часто обсуждается тема с камерами во внутренних помещениях – в раздевалках, в фитнес-зале, в коридорах. Как ты к этому относишься?

– О подглядывании через камеры, мне кажется, что все теннисисты говорят примерно одно и то же – что наш мир движется к этому, поэтому как бы сказать «нет!» мы этому не можем. Но я не думаю, что кому-то это нравится. Поэтому чем меньше камер, тем меньше опять же в этих частных моментах тебя снимают, тем просто легче жить. А вот если камер больше, то и жить тяжелее.

– «Ролан Гаррос» как раз объявил недавно, что они запретят съемки во внутренних помещениях – в зонах для игроков, как они входят в раздевалки или показывают, как колотят ракетки.

– Если это правда, то отлично! Мне кажется, это не нужно снимать, – сказал Медведев в интервью «Чемпионату».

«Мы не животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают». Игроков достали камеры на Australian Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
