  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рим (WTA). Андреева, Самсонова, Шнайдер, Рыбакина, Швентек, Пегула вышли в 3-й круг, Александрова, Мухова, Фернандес выбыли
190

Рим (WTA). Андреева, Самсонова, Шнайдер, Рыбакина, Швентек, Пегула вышли в 3-й круг, Александрова, Мухова, Фернандес выбыли

В Риме проходят матчи второго круга турнира WTA 1000.

Диана Шнайдер обыграла Талию Гибсон во втором круге тысячника в Риме.

Людмила Самсонова победила Энн Ли, Екатерина Александрова уступила Лауре Зигемунд.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

5 – 17 мая 2026

WTA 1000

Призовой фонд – 7 228 080 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA
результаты
190 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как я понял, главная задача Ани на матч, довести Синякову до истерики.
9 матчболов!!!!
Я думала, Захарова будет главной по отыгрыванию матчболов🤣
Анютка - удивила, так удивила!
Сломала Синякову🤣
О Стасик разбушевался. Смотрит на игру своей любимой Арины))
Ответ Влад Шанцев
О Стасик разбушевался. Смотрит на игру своей любимой Арины))
полтора года Стасика не было видно
Тяжелейший гейм забрала Аня на подаче Синяковой отыграв 9 матчболов.
Ответ Док Аксель
Тяжелейший гейм забрала Аня на подаче Синяковой отыграв 9 матчболов.
Ну, первые матчболы были еще во втором сете
Удачи Мирре Андреевой!
Ответ Rygeek
Удачи Мирре Андреевой!
Пока всё в штатном режиме, прямо даже удивительно, она любит себе проблемы создавать обычно.
Вот это дизмораль для Синяковой. Интересно почему Калинская, нетипично хотела выиграть, видимо Синякова одна из змей в ее классификации 🤣
Аню с трудовой и волевой победой в тяжёлом и длительном матче. Молодчина !
Аня! 9 матчболов отыграла и с одного матч забрала! Бедная Синякова:).
Как же наверное бесило Синякову: на матчболлах Калинская выдавала лучшие розыгрыши - трибуны топили за Калинскую - улыбка Калинской на ключевых мячах словно с ней играют на интерес - 9 упущенных матчболлов
Есть подозрение, что в прошлый раз Синякова пыталась сломать ракетку об левую ногу 🙂🙂🙂
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рим (ATP). Музетти играет с Мпетши Перрикаром, Хачанов, Зверев, Рууд, Бублик вышли в 3-й круг, Джокович, Де Минаур выбыли
9 минут назадLive
Плишкова отыграла три матчбола и впервые с 2022-го вышла в третий круг тысячника в Риме
12 минут назад
Джессика Пегула: «Надеюсь, нам не придется доходить до бойкота «Шлемов» – это крайняя мера»
54 минуты назад
Джокович о поражении от Прижмича: «Я не считаю, что играл плохо. Но второй сет, конечно, лучше забыть»
сегодня, 19:19
Джокович о том, сыграет ли еще раз перед «Ролан Гаррос»: «Нет. Я сразу поеду в Париж»
сегодня, 18:59
Александрова проиграла 8 из 10 последних матчей
сегодня, 18:33
Джокович впервые проиграл стартовый матч на «Мастерсе» в Риме. Он шел на серии из 18 побед
сегодня, 18:10
Выберите теннисистов на новый круг «Мастерса» в Риме
сегодня, 18:00Тесты и игры
Зверев о недовольстве призовыми на ТБШ: «15% от дохода – это просто несправедливо по отношению к игрокам»
сегодня, 17:41
Бублик прервал серию из трех поражений
сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
вчера, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем