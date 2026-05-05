Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»

Чесноков: призовые не должны быть главным стимулом на «Ролан Гаррос».

Полуфиналист «Ролан Гаррос »-1989 Андрей Чесноков прокомментировал недовольство топ-игроков призовыми на турнире этого года.

«Я считаю, что это необоснованно. Если что-то не нравится, можно не играть. Все-таки на «Ролан Гаррос» главное – это звание чемпиона и кубок. В мое время призовые были раз в пять меньше, а если говорить о людях, которые находятся в районе 300-го или 400-го места, то там вообще пропасть в доходах по сравнению с остальными.

Конечно, профессиональные теннисисты должны думать о своем заработке, это нормально. Когда я играл, тоже возникали разные споры. Но в данном вопросе полного единения добиться очень сложно», – цитирует Чеснокова ТАСС.

