  • Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
Чесноков: призовые не должны быть главным стимулом на «Ролан Гаррос».

Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков прокомментировал недовольство топ-игроков призовыми на турнире этого года. 

«Я считаю, что это необоснованно. Если что-то не нравится, можно не играть. Все-таки на «Ролан Гаррос» главное – это звание чемпиона и кубок. В мое время призовые были раз в пять меньше, а если говорить о людях, которые находятся в районе 300-го или 400-го места, то там вообще пропасть в доходах по сравнению с остальными.

Конечно, профессиональные теннисисты должны думать о своем заработке, это нормально. Когда я играл, тоже возникали разные споры. Но в данном вопросе полного единения добиться очень сложно», – цитирует Чеснокова ТАСС.

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Обожаю эту рабскую логику, не нравится - не играй/уезжай, с чего ради у людей нет права голоса? Тем более у людей, из-за которых этот турнир вообще существует. Замените топ 100 теннисистов на топ200 - никто это смотреть не будет. Замените мажоров-продюсеров на других - никто даже не заметит
Ответ Tun
Рабская логика почитать топ 100 как некую несменяемую касту избранных. Воспринимая находящихся во второй как существа низшие.
Ответ Владимир Халилов
Действительно, не следуйте ей, никто больше так не делает
Андрей тут что пытается сказать: "Кубок — это конвертация в вечность. Призовые за Ролан Гаррос можно потратить за год. Но звание «Чемпион турнира Большого шлема» навсегда. Это то, что позволяет тебе до конца жизни открывать любые двери, подписывать рекламные контракты и в принципе не пропадать."
Не понятно, кто и на что жалуется

Посмотрел за последние 3 года - призовой фонд постоянно растёт, в этом году почти +10% к прошлому

Как делятся выплаты - тоже всем давно ясно, есть коллективное соглашение, призовые набираются из спонсорских, прав на трансляции, билетов - тут есть свой понятный потолок

На турнирах ATP/WTA обычно 50–70% фонда приходится на полуфиналистов и победителя, а оставшиеся 30–50% распределяются между остальными участниками
Ответ RDaniel
Ну вы как-то неправильно трактуете бухгалтерию.
С самым правильным воспитанием, советским.
