Чесноков о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос»: «Я считаю, что это необоснованно. Главное – звание чемпиона и кубок»
Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков прокомментировал недовольство топ-игроков призовыми на турнире этого года.
«Я считаю, что это необоснованно. Если что-то не нравится, можно не играть. Все-таки на «Ролан Гаррос» главное – это звание чемпиона и кубок. В мое время призовые были раз в пять меньше, а если говорить о людях, которые находятся в районе 300-го или 400-го места, то там вообще пропасть в доходах по сравнению с остальными.
Конечно, профессиональные теннисисты должны думать о своем заработке, это нормально. Когда я играл, тоже возникали разные споры. Но в данном вопросе полного единения добиться очень сложно», – цитирует Чеснокова ТАСС.
Посмотрел за последние 3 года - призовой фонд постоянно растёт, в этом году почти +10% к прошлому
Как делятся выплаты - тоже всем давно ясно, есть коллективное соглашение, призовые набираются из спонсорских, прав на трансляции, билетов - тут есть свой понятный потолок
На турнирах ATP/WTA обычно 50–70% фонда приходится на полуфиналистов и победителя, а оставшиеся 30–50% распределяются между остальными участниками