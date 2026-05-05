Радукану снялась с тысячника в Риме. Она не играет с турнира в Индиан-Уэллс

30-я ракетка мира Эмма Радукану снялась с турнира в Риме из-за поствирусного заболевания.

Британка уже несколько дней тренировалась в Италии и даже выполнила свои медийные обязательства, но в итоге вместе с командой решила не играть.

Последним турниром Радукану был тысячник в Индиан-Уэллс.