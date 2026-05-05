Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника
18-летняя Алина Корнеева прошла квалификацию на тысячнике в Риме.
В финальном раунде она победила Лилли Таггер – 6:3, 6:3.
Корнеева впервые сыграет в основной сетке турнира WTA 1000. В первом круге основы она поборется с Панной Удварди.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
19 комментариев
Ура
Надеюсь Алина прорвется. Интересно было бы посмотреть матч Корнеева-Андреева.
Теоретически, прям очень теоретически, он возможен в 4-м круге, но я лично не верю что он случится
кому-то WC дали ещё года 2, если не 3 назад сразу на пару 1000-ков, а кому-то того же возраста и уровня через травмы и квалы пробиваться. Наконец-то, удачи.
Если это шпилька в адрес Андреевой, то свой WC она заработала двумя подряд победами на W60 в начале грунтового сезона 23 года. И это было её единственное приглашение на мастерс, когда она по рейтингу не проходила даже в квал.
Кто-то выдал серию из 13 побед подряд на уровне ITF pro перед мастером и заслуженно получил туда WC.
Надеюсь на прорыв Корнеевой
не понимаю смысла квалификации если и корнеева и таггер которую она обыграла в основной сетке
Смысл в том, что если бы она не обыграла, она бы там не была (Корнеева).
а для Таггер какой смысл?
