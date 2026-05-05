Корнеева впервые вышла в основную сетку тысячника

18-летняя Алина Корнеева прошла квалификацию на тысячнике в Риме.

В финальном раунде она победила Лилли Таггер – 6:3, 6:3.

Корнеева впервые сыграет в основной сетке турнира WTA 1000. В первом круге основы она поборется с Панной Удварди .