  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»
5

Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»

Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: это вечная проблема.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос».

Накануне The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

«Это вечная проблема, и у меня какое-то дежа-вю. Я об этом говорил в 2000 году в Австралии – единственный, кто высказался. А сейчас ребята проснулись и снова начинают эту тему. Меня тогда, 26 лет назад, никто не поддерживал. [Андре] Агасси говорил: «Дайте ему эти деньги, чтобы купил себе немного таланта». Я же еще приводил в пример гольф, где спортсмены получали в два раза больше призовых выплат.

Но сейчас теннисистам грех жаловаться на то, сколько они зарабатывают. И всем в туре сейчас надо поблагодарить тех, кто был до них. Благодаря кому сейчас такие высокие призовые. Как Майкл Джордан в баскетболе, Тайгер Вудс в гольфе», – цитирует Кафельникова ТАСС.

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
logoЕвгений Кафельников
logoATP
призовые
logoденьги
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорош Евгений на одно издание одно мнение,на другой иное
Агасси умеет в юмор лучше чем Женя в аналитику :)
Ну, как же без себя любимого... Конечно.
А какой процент доходов на АО-2000 шел на призовые игрокам?
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафельников о том, что игроки считают низкими призовые «Ролан Гаррос»: «Эти недовольства беспочвенны. Гневить бога нельзя»
4 мая, 16:36
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко обошла Барти по проценту побед на тысячниках
вчера, 20:56
Джокович о возможном бойкоте ТБШ: «Я всегда поддерживал и буду поддерживать более сильную позицию игроков в теннисной системе»
вчера, 20:44
Рим (WTA). Андреева, Калинская, Соболенко, Гауфф, Бенчич, Паолини вышли в 3-й круг, Захарова выбыла
вчера, 20:35
Рахимова о сотрудничестве с Сафиной: «Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры»
вчера, 19:48
Рим (ATP). Чилич, Баутиста-Агут, Блокс, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг, Берреттини, Циципас, Хуркач, Шаповалов, Микельсен выбыли
вчера, 19:28
Касаткина о том, как родители отреагировали на переход в Австралию: «Они меня любят не за гражданство»
вчера, 19:15
Захарова о поражении от Носковой: «Немного не успела восстановиться после матча с Ястремской»
вчера, 17:49
Калинская отыграла у Синяковой девять матчболов в Риме
вчера, 16:58
Фэнтези по «Мастерсу» в Риме – выбирайте 5 теннисистов каждый круг и получайте награды
вчера, 16:30Тесты и игры
Синнер о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я понимаю, почему говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
вчера, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем