Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я говорил об этом в 2000 году в Австралии, но тогда меня никто не поддержал»

Кафельников о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: это вечная проблема.

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о недовольстве игроков призовыми на «Ролан Гаррос ».

Накануне The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

«Это вечная проблема, и у меня какое-то дежа-вю. Я об этом говорил в 2000 году в Австралии – единственный, кто высказался. А сейчас ребята проснулись и снова начинают эту тему. Меня тогда, 26 лет назад, никто не поддерживал. [Андре] Агасси говорил: «Дайте ему эти деньги, чтобы купил себе немного таланта». Я же еще приводил в пример гольф, где спортсмены получали в два раза больше призовых выплат.

Но сейчас теннисистам грех жаловаться на то, сколько они зарабатывают. И всем в туре сейчас надо поблагодарить тех, кто был до них. Благодаря кому сейчас такие высокие призовые. Как Майкл Джордан в баскетболе, Тайгер Вудс в гольфе», – цитирует Кафельникова ТАСС.

