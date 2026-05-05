Гауфф о возможном бойкоте ТБШ: «Для серьезных изменений обычно нужен профсоюз. Нам нужно как-то объединяться»

Гауфф готова поддержать бойкот турниров «Большого шлема».

Действующая чемпионка Коко Гауфф высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос ».

Накануне The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера и Арину Соболенко, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Арина Соболенко говорила, что для прогресса в этом вопросе может понадобиться бойкот турниров «Большого шлема». Что ты думаешь?

– Честно, я с этим согласна, если посмотреть, например, на опыт женской NBA. У них есть профсоюз, и это очень помогает.

У меня, конечно, не так много жизненного опыта, но если смотреть на другие виды спорта, то для серьезных изменений обычно нужен именно профсоюз. Нам тоже нужно как-то объединяться.

Да, можно давить через медиа, создавать информационное давление, но если все продолжают просто выходить и играть, ничего не меняется. В этом плане я согласна с Ариной. Думаю, и другие игроки тоже.

– Это вообще обсуждалось среди игроков?

– Я лично не участвовала в каких-то серьезных обсуждениях, особенно когда речь идет о таких масштабных вещах, как бойкот. Возможно, другие игроки это обсуждали, но я сама – нет.

– Ты можешь представить, что однажды сама будешь бойкотировать турнир «Большого шлема»? Есть ли достаточное единство среди игроков?

– Если все будут действовать вместе – да, я это вполне могу представить. Тут дело не во мне. Речь о будущем нашего спорта и о текущих игроках, особенно тех, кто не получает столько возможностей, как топы – например, в спонсорстве.

Если посмотреть на игроков, находящихся примерно с 50-го по 200-е место, и сравнить с доходами турниров «Большого шлема», получается, что многие из них фактически живут от турнира к турниру. В других видах спорта это даже не обсуждается, хотя там тоже зарабатывают.

Так что если будет общее решение – да. Но, конечно, я не хочу быть единственной, кто не выйдет на корт (улыбается). Поэтому тут важно, чтобы это было коллективное решение.

Я думаю, нам нужно больше обсуждать это внутри тура и решать вместе, что лучше для всех. В целом прогресс уже есть – например, то, что сейчас игроки топ-10 могут договориться по каким-то вопросам, раньше было редкостью. Но можно сделать больше.

– Когда ты поняла, что эта тема для тебя важна?

– Честно, впервые я услышала об этом еще на одном из своих первых US Open , но тогда мало что понимала.

Со временем, когда начинаешь смотреть на цифры, общаться с другими игроками, обсуждать это – понимаешь, что это действительно важный вопрос.

Если посмотреть на другие виды спорта, где уже произошли такие изменения, видно, насколько это улучшило положение игроков и структуру лиг в целом.

Важно понимать: речь не о том, чтобы получать все больше и больше. Мы, топ-игроки, понимаем, что у нас больше возможностей и внимания, но это не значит, что мы делаем это только для себя.

Есть общее понимание, что этот вопрос нужно решать для всех игроков, особенно для низкорейтинговых.

Для меня это важно. Я хочу оставить спорт в лучшем состоянии, чем он был, когда я в него пришла. И если в конце карьеры я смогу сказать, что внесла свой вклад – этим можно будет гордиться, – сказала Гауфф на пресс-конференции.

