Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»

Рыбакина о проблеме призовых в теннисе: улучшения нужны не только на ТБШ.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос».

Накануне The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

Арина Соболенко говорила, что в какой-то момент игроки могут бойкотировать турнир «Большого шлема», чтобы добиться большей доли доходов. Ты можешь представить себя частью такого бойкота?

– Сложный вопрос. В прошлом уже было много ситуаций, когда игроки могли объединиться и объявить бойкот, но этого так и не произошло. Честно, не знаю.

Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема.

Но я считаю, что улучшения нужны не только на турнирах «Большого шлема» и не только в плане призовых. Многие не учитывают, что есть еще высокие налоги. Ты можешь зарабатывать больше, но значительная часть уходит на налоги – это отдельная тема.

Поэтому говорить о бойкоте сложно. Как я уже сказала, за многие годы были разные вопросы, но ни разу игроки по-настоящему не объединились и не добились изменений.

– Ты сама вовлечена в обсуждение темы призовых?

– Нет, я не участвую. Со мной никто это не обсуждал – ни WTA, ни совет игроков, ни другие теннисисты. Я об этом вообще не думаю, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

 «Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
настолько дешевый блеф,что это смешно
у Соболенко уже закончились места на шее и голове куда можно нацепить очередние дорогие цацки
карась в 20 с небольшим яхту покупает и это явно не на последние деньги
и они ноют что хотят больше денег
ну пусть организовывают свои турниры, сами их проводят и сами между собой распределяют доходы, если такие вообще будут иметься.
топы плачут в пачки с деньгами, что им надо больше денег
в то время пока за пределами первой сотни, на турнирах зачастую играют в лучшем случае в ноль, после уплаты налога, проживания, тренера. Может поделиться деньгами с теми, кто в рейтинге ниже? а че бы и нет? раз с вами должны делиться, так и вы поделитесь, одна же семья, теннисная
Ответ Vadim Vadim_1116553755
В конце 80х английские проф лиги, смеясь, предложили то же самое футбольным клубам, которые и так зажрались и ныли о доходах. Лучшие клубы собрались вместе и вышли из английских лиг, создав одно из лучших творений футбола - премьер лигу. Сейчас АПЛ по доходам обходить двух ближайших конкурентов вместе взятых и только увеличивает отрыв. Если теннисисты найдут грамотных управленцев и объединятся - будет только лучше для всех, кроме нынешних мажоров-оргов, почему вы их всё время защищаете? Деньги, которые просят теннисисты из общака, не пойдут игрокам из топ 200, топ 1000, они даже работникам рг не предназначены, эти деньги пойдут в карман богатым дядям, для которых яхта Карлоса - помойная лодочка, а цацками своим женщинам на ночь они дарят покруче Ариновских, и при этом они нихрена не делают, просто сидят и гребут деньги, но вы их не видите, потому что не следите за бизнесом - за теннисом проще, не знаете об их реальных доходах и не завидуете так, как испанцу и белорусске, но от этого денег у них меньше не становится. И ещё этот тэйк про делиться с остальным туром очень смешон и показывает недалёкий уровень, во-первых, они просят денег в общак, то есть не для себя лично, а для всех в равной доле увеличить призовые, в том числе и для игроков из второй сотни, которые туда пропадут, а во-вторых, это очень тупо просить делиться деньгами более успешных коллег, а не директоров, которые как раз и забирают часть денег ВСЕХ работников. Вы же у себя в Яндекс доставке, или где вы там работаете с таким уровнем развития, когда мало денег получили, не идёте просить доплаты у более успешных доставщиков, или идёте?
Без профсоюза такие вещи не организовать
Я об этом вообще не думаю, но если что буду бойкотировать..)
"В прошлом уже было много ситуаций, когда игроки могли объединиться и объявить бойкот, но этого так и не произошло."
И никогда не произойдет))
Так же до Открытой эры говорили :)
Бойкот Уимблдона в 1973 году.
