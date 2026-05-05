Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос».
Накануне The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.
– Арина Соболенко говорила, что в какой-то момент игроки могут бойкотировать турнир «Большого шлема», чтобы добиться большей доли доходов. Ты можешь представить себя частью такого бойкота?
– Сложный вопрос. В прошлом уже было много ситуаций, когда игроки могли объединиться и объявить бойкот, но этого так и не произошло. Честно, не знаю.
Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема.
Но я считаю, что улучшения нужны не только на турнирах «Большого шлема» и не только в плане призовых. Многие не учитывают, что есть еще высокие налоги. Ты можешь зарабатывать больше, но значительная часть уходит на налоги – это отдельная тема.
Поэтому говорить о бойкоте сложно. Как я уже сказала, за многие годы были разные вопросы, но ни разу игроки по-настоящему не объединились и не добились изменений.
– Ты сама вовлечена в обсуждение темы призовых?
– Нет, я не участвую. Со мной никто это не обсуждал – ни WTA, ни совет игроков, ни другие теннисисты. Я об этом вообще не думаю, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.
«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?
у Соболенко уже закончились места на шее и голове куда можно нацепить очередние дорогие цацки
карась в 20 с небольшим яхту покупает и это явно не на последние деньги
и они ноют что хотят больше денег
ну пусть организовывают свои турниры, сами их проводят и сами между собой распределяют доходы, если такие вообще будут иметься.
топы плачут в пачки с деньгами, что им надо больше денег
в то время пока за пределами первой сотни, на турнирах зачастую играют в лучшем случае в ноль, после уплаты налога, проживания, тренера. Может поделиться деньгами с теми, кто в рейтинге ниже? а че бы и нет? раз с вами должны делиться, так и вы поделитесь, одна же семья, теннисная
И никогда не произойдет))