Рыбакина о возможном бойкоте ТБШ: «Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема»

Рыбакина о проблеме призовых в теннисе: улучшения нужны не только на ТБШ.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос ».

Накануне The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Арина Соболенко говорила, что в какой-то момент игроки могут бойкотировать турнир «Большого шлема», чтобы добиться большей доли доходов. Ты можешь представить себя частью такого бойкота?

– Сложный вопрос. В прошлом уже было много ситуаций, когда игроки могли объединиться и объявить бойкот, но этого так и не произошло. Честно, не знаю.

Если большинство решит, что мы бойкотируем и не играем – конечно, я поддержу. Для меня это не проблема.

Но я считаю, что улучшения нужны не только на турнирах «Большого шлема» и не только в плане призовых. Многие не учитывают, что есть еще высокие налоги. Ты можешь зарабатывать больше, но значительная часть уходит на налоги – это отдельная тема.

Поэтому говорить о бойкоте сложно. Как я уже сказала, за многие годы были разные вопросы, но ни разу игроки по-настоящему не объединились и не добились изменений.

– Ты сама вовлечена в обсуждение темы призовых?

– Нет, я не участвую. Со мной никто это не обсуждал – ни WTA , ни совет игроков, ни другие теннисисты. Я об этом вообще не думаю, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

