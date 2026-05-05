Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской

81-я ракетка мира Анастасия Захарова отыграла пять матчболов подряд во встрече с №52 Даяной Ястремской в Риме – 4:6, 7:5, 7:6(6).

Россиянка дважды уступала с брейком во втором сете. На решающем тай-брейке она проигрывала 1:6, после чего взяла семь очков подряд.

За выход в 1/16 финала Захарова сыграет с Линдой Носковой.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Когда счет на тае дошел до разгромного, я подумал, как должно быть Насте обидно проиграть, имея матчболы по ходу матча. Но то, как проиграла Даяна, это даже еще обиднее. Упустить такое преимущество. Но мы болеем за Настю и ей огромные поздравления! Очень неудачно для нее складывались предыдущие матчи на грунте. Тем ценнее эта победа. Настя, удачи в матче с Линдой!
Ответ xtraway
У нее было аж два матчбола, когда она подавала на матч при 6:5 ))
Но да, не сломалась
Настюха героиня прям. Вернула должок за обидное поражение на SW19
Молодец, боролась до конца!
Чудеса бывают)))
У Захаровой нет таких способностей как у топ-20. Ей только характером и трудолюбием брать.
Ответ bor-n@yandex.ru
Комментарий удален модератором
Ответ atelos
Комментарий удален модератором
Но ведь это правда - чего лицемерить-то?
рекорд Лиховцевой.. проиграть матч с 6.0..на тае Ястремска не перебила. но была близка)
Настя порадовала очень🫶 Спасибо!!!
Вооот это Характер!!!
Фэнтези по «Мастерсу» в Риме – выбирайте 5 теннисистов каждый круг и получайте награды
