Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской
81-я ракетка мира Анастасия Захарова отыграла пять матчболов подряд во встрече с №52 Даяной Ястремской в Риме – 4:6, 7:5, 7:6(6).
Россиянка дважды уступала с брейком во втором сете. На решающем тай-брейке она проигрывала 1:6, после чего взяла семь очков подряд.
За выход в 1/16 финала Захарова сыграет с Линдой Носковой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Но да, не сломалась