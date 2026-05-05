Захарова отыгралась с 1:6 на решающем тай-брейке матча с Ястремской

81-я ракетка мира Анастасия Захарова отыграла пять матчболов подряд во встрече с №52 Даяной Ястремской в Риме – 4:6, 7:5, 7:6(6).

Россиянка дважды уступала с брейком во втором сете. На решающем тай-брейке она проигрывала 1:6, после чего взяла семь очков подряд.

За выход в 1/16 финала Захарова сыграет с Линдой Носковой .