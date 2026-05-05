Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»

Швентек о недовольстве призовыми на РГ: наши предложения были вполне разумными.

Шестикратная чемпионка «Больших шлемов» Ига Швентек высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос ».

Накануне The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Мы слышали, что игроки недовольны призовыми на «Ролан Гаррос» и в целом ситуацией с доходами на турнирах. Каково твое мнение?

– Думаю, наши предложения были вполне разумными – речь идет о справедливой доле от доходов. Повышение призовых само по себе – не совсем то, чего мы хотели, потому что процент от общей выручки при этом падает. Не уверена, что хорошо объясняю это на английском, извините.

Самое важное – это нормальная коммуникация с руководящими органами, чтобы у нас была возможность обсуждать и, возможно, договариваться. Надеюсь, до «Ролан Гаррос» появится возможность провести такие встречи, и посмотрим, к чему это приведет.

– Насколько далеко может зайти эта ситуация? Возможен ли бойкот турниров?

– Если честно, за последние годы было много разных ситуаций. Обсуждения в топ-20 касались не только призовых, но и других тем – например, ситуации на Украине. После ковида тоже была путаница с рейтингом, призовыми и очками.

В целом у нас хорошая коммуникация между игроками, и если тема важная, мы готовы выступать вместе. Так было, например, с изменениями в календаре и обязательными турнирами – хотя тогда мы, к сожалению, отреагировали слишком поздно.

У нас довольно схожее видение, но бойкот – это уже крайняя мера. Не знаю, насколько это вообще реально, ведь мы, по сути, индивидуальные спортсмены и конкурируем друг с другом. Бывали подобные ситуации, но сказать, как это могло бы сработать сейчас, сложно. Пока я о таком ничего не слышала (улыбается).

– Насколько сложно совмещать такие внеигровые вопросы с фокусом на теннисе? Опыт помогает?

– Это непросто, особенно когда одновременно происходит очень много всего – и в жизни, и вне корта.

В 2022-2023 годах я довольно активно участвовала в этих процессах, но иногда было сложно добиться реальных изменений. Сейчас ситуация заметно улучшилась: WTA стала более открытой к диалогу с игроками, и, мне кажется, это хороший момент для активности.

При этом я не хочу браться за слишком многое. У меня новый тренер, впереди важные турниры, и я хочу полностью сосредоточиться на своем теннисе. Если будет возможность, я, конечно, подключусь.

К счастью, у нас есть сильные представители в Совете игроков, которые реально помогают. Хорошо, что есть такие люди, как Джессика Пегула , которые координируют всю эту работу . Потому что если 50 игроков одновременно начнут обращаться к турнирам с разными инициативами, это вряд ли приведет к результату, – сказала Швентек на пресс-конференции.

