  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»
4

Швентек о недовольстве призовыми на «Ролан Гаррос»: «Наши предложения были вполне разумными»

Швентек о недовольстве призовыми на РГ: наши предложения были вполне разумными.

Шестикратная чемпионка «Больших шлемов» Ига Швентек высказалась о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос».

Накануне The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Мы слышали, что игроки недовольны призовыми на «Ролан Гаррос» и в целом ситуацией с доходами на турнирах. Каково твое мнение?

– Думаю, наши предложения были вполне разумными – речь идет о справедливой доле от доходов. Повышение призовых само по себе – не совсем то, чего мы хотели, потому что процент от общей выручки при этом падает. Не уверена, что хорошо объясняю это на английском, извините.

Самое важное – это нормальная коммуникация с руководящими органами, чтобы у нас была возможность обсуждать и, возможно, договариваться. Надеюсь, до «Ролан Гаррос» появится возможность провести такие встречи, и посмотрим, к чему это приведет.

– Насколько далеко может зайти эта ситуация? Возможен ли бойкот турниров?

– Если честно, за последние годы было много разных ситуаций. Обсуждения в топ-20 касались не только призовых, но и других тем – например, ситуации на Украине. После ковида тоже была путаница с рейтингом, призовыми и очками.

В целом у нас хорошая коммуникация между игроками, и если тема важная, мы готовы выступать вместе. Так было, например, с изменениями в календаре и обязательными турнирами – хотя тогда мы, к сожалению, отреагировали слишком поздно.

У нас довольно схожее видение, но бойкот – это уже крайняя мера. Не знаю, насколько это вообще реально, ведь мы, по сути, индивидуальные спортсмены и конкурируем друг с другом. Бывали подобные ситуации, но сказать, как это могло бы сработать сейчас, сложно. Пока я о таком ничего не слышала (улыбается).

– Насколько сложно совмещать такие внеигровые вопросы с фокусом на теннисе? Опыт помогает?

– Это непросто, особенно когда одновременно происходит очень много всего – и в жизни, и вне корта.

В 2022-2023 годах я довольно активно участвовала в этих процессах, но иногда было сложно добиться реальных изменений. Сейчас ситуация заметно улучшилась: WTA стала более открытой к диалогу с игроками, и, мне кажется, это хороший момент для активности.

При этом я не хочу браться за слишком многое. У меня новый тренер, впереди важные турниры, и я хочу полностью сосредоточиться на своем теннисе. Если будет возможность, я, конечно, подключусь.

К счастью, у нас есть сильные представители в Совете игроков, которые реально помогают. Хорошо, что есть такие люди, как Джессика Пегула, которые координируют всю эту работу. Потому что если 50 игроков одновременно начнут обращаться к турнирам с разными инициативами, это вряд ли приведет к результату, – сказала Швентек на пресс-конференции.

 «Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoИга Швентек
logoденьги
призовые
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На завоооооооод, там заждались
Есть что-то трогательное в том, что координирует процесс Пегула
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреева о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос»: «Пока у меня недостаточно опыта, чтобы об этом рассуждать»
5 мая, 15:48
Кафельников о том, что игроки считают низкими призовые «Ролан Гаррос»: «Эти недовольства беспочвенны. Гневить бога нельзя»
4 мая, 16:36
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко обошла Барти по проценту побед на тысячниках
вчера, 20:56
Джокович о возможном бойкоте ТБШ: «Я всегда поддерживал и буду поддерживать более сильную позицию игроков в теннисной системе»
вчера, 20:44
Рим (WTA). Андреева, Калинская, Соболенко, Гауфф, Бенчич, Паолини вышли в 3-й круг, Захарова выбыла
вчера, 20:35
Рахимова о сотрудничестве с Сафиной: «Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры»
вчера, 19:48
Рим (ATP). Чилич, Баутиста-Агут, Блокс, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг, Берреттини, Циципас, Хуркач, Шаповалов, Микельсен выбыли
вчера, 19:28
Касаткина о том, как родители отреагировали на переход в Австралию: «Они меня любят не за гражданство»
вчера, 19:15
Захарова о поражении от Носковой: «Немного не успела восстановиться после матча с Ястремской»
вчера, 17:49
Калинская отыграла у Синяковой девять матчболов в Риме
вчера, 16:58
Фэнтези по «Мастерсу» в Риме – выбирайте 5 теннисистов каждый круг и получайте награды
вчера, 16:30Тесты и игры
Синнер о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я понимаю, почему говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
вчера, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем