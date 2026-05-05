Андреева о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос»: «Пока у меня недостаточно опыта, чтобы об этом рассуждать»

Андреева отреагировала на недовольство игроков призовыми на «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева не поддержала игроков, которые недовольны призовыми на «Ролан Гаррос ».

Накануне The Guardian сообщила , что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Игроки высказывались о призовых на «Ролан Гаррос» и других вопросах, связанных с турнирами «Большого шлема». Арина Соболенко даже говорила о возможном бойкоте. У тебя есть мнение на этот счет?

– Я бы не сказала, что у меня достаточно опыта, чтобы об этом рассуждать. Сейчас я просто приезжаю на турниры и стараюсь максимально сосредоточиться на игре и победах.

Пока для меня призовые – не главный фокус. Я стараюсь получать опыт и выигрывать как можно больше матчей. Это сейчас для меня главное.

– В Риме ты будешь играть в паре?

– Да, здесь мы тоже играем пару с Дианой [Шнайдер ]. Надеюсь, что и дальше сможем показывать хороший результат вместе.

– Чем отличается твоя атмосфера с Дианой на корте и вне его от взаимодействия с другими игроками?

– С Дианой мы часто ребячимся – нам просто нравится веселиться. Мы постоянно смеемся, рассказываем друг другу истории. Иногда смеемся так сильно, что даже начинаем плакать от смеха.

С ней мы как будто превращаемся в детей, которым просто весело. А с другими людьми, как вы говорите, иногда нужно быть более серьезной, более взрослой.

Мне нравится, что у меня есть этот баланс. Есть люди, с которыми можно расслабиться, шутить и смеяться, а есть те, с кем нужно быть более сосредоточенной. Мне нравится, что во мне есть эти две стороны, – сказала Андреева на пресс-конференции.