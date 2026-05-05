  • Андреева о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос»: «Пока у меня недостаточно опыта, чтобы об этом рассуждать»
Андреева о недовольстве игроков уровнем призовых на «Ролан Гаррос»: «Пока у меня недостаточно опыта, чтобы об этом рассуждать»

Накануне The Guardian сообщила, что представители топ-20 ATP и WTA, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Арину Соболенко и Коко Гауфф, выступили с заявлением, в котором выразили разочарование уровнем призовых турнира.

– Игроки высказывались о призовых на «Ролан Гаррос» и других вопросах, связанных с турнирами «Большого шлема». Арина Соболенко даже говорила о возможном бойкоте. У тебя есть мнение на этот счет?

– Я бы не сказала, что у меня достаточно опыта, чтобы об этом рассуждать. Сейчас я просто приезжаю на турниры и стараюсь максимально сосредоточиться на игре и победах.

Пока для меня призовые – не главный фокус. Я стараюсь получать опыт и выигрывать как можно больше матчей. Это сейчас для меня главное.

– В Риме ты будешь играть в паре?

– Да, здесь мы тоже играем пару с Дианой [Шнайдер]. Надеюсь, что и дальше сможем показывать хороший результат вместе.

– Чем отличается твоя атмосфера с Дианой на корте и вне его от взаимодействия с другими игроками?

– С Дианой мы часто ребячимся – нам просто нравится веселиться. Мы постоянно смеемся, рассказываем друг другу истории. Иногда смеемся так сильно, что даже начинаем плакать от смеха.

С ней мы как будто превращаемся в детей, которым просто весело. А с другими людьми, как вы говорите, иногда нужно быть более серьезной, более взрослой.

Мне нравится, что у меня есть этот баланс. Есть люди, с которыми можно расслабиться, шутить и смеяться, а есть те, с кем нужно быть более сосредоточенной. Мне нравится, что во мне есть эти две стороны, – сказала Андреева на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Спасибо, Мирра, это голос разума на фоне активисток.
Это не голос разума, а неимение своего мнения, или страх. Можно простить, молодая, но когда если возможно заматереет, то будет требовать того же. Мы ведь все работаем где-то, на кого-то и тоже считаем себя обиженными , если платят не по результатам и делам.
Нет, просто доказательсто того, что вся эта затея создана агенствами теннисистов, у которых есть влияние в ATP/WTA турах (вплоть до контроля на некоторыми турнирами), но нет никаких рычагов давления на турниры Большого Шлема, кроме игроков
