Карен Хачанов: «Корты в Риме оставляют желать лучшего, но все остальное здесь супер»

15-я ракетка мира Карен Хачанов поделился настроем на «Мастерс» в Риме.

Россиянин стартует матчем с Александром Шевченко или Камило Уго Карабелли.

– Как ты добрался из Мадрида? Куда-нибудь успел заехать и давно ли здесь? Как идет адаптация?

– Да, я думаю, полегче, чем если бы из Москвы летел. Из Мадрида-то. Не так все сложно – нормально долетели сюда уже в субботу. То есть мы остались в Мадриде, там тренировались, продолжали там заниматься еще несколько дней – дня три-четыре получается. И затем прилетели сюда. Здесь другие условия, все равно надо привыкать. После высоты кажется, что мячи тут тяжелее, не летят и все такое. Так что нужно время для адаптации.

– В Мадриде тренировался прямо на тех же кортах «Каха Махики»?

– Да, и это не вдруг было. Мы прямо решили остаться, с семьей были – мы жили в квартире. Поэтому куда-то там еще ехать на пять-шесть дней уже как-то было неохота.

– Турнир в Риме уже столько лет в туре, но, наверное, ты все равно с каким-то особенным ощущением сюда приезжаешь обычно?

– Рим я очень люблю. И сам турнир реально один из моих… Можно прямо сказать – занести в список любимых. Люблю город очень. Супруга тоже любит город, да и детям в том году очень тут понравилось. Так что здесь, в принципе, классно организован турнир. Ну а корты оставляют желать лучшего, реально. Это если уж совсем «по чесноку» говорить. Но все остальное здесь просто супер – очень много людей, все любят теннис, детей миллионы везде. Нет, правда, классно. А если погода еще хорошая, то супер все, – сказал Хачанов в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
Корты в Риме всю жизнь были так себе, видимо сказывается итальянское раздолбайство. Пластиковые линии и ямы в покрытии, ну куда это годится?
Нам нужен дождь как 23м году
Молодых, которые играют через надрыв, стало критически много. А Хачанову без квартиры ниахота уже.
