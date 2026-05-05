Кафельников о перспективах Андреевой в Риме: «Выход в финал станет сюрпризом»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников не ожидает от Мирры Андреевой выхода в финал тысячника в Риме.

«Андреева сейчас лучше всех в стране играет, поэтому, конечно, верим в нее. Но я не думаю, что в Риме она сможет повторить успешные выступления на двух предыдущих турнирах. Все-таки в преддверии «Ролан Гаррос » и Арина Соболенко , и Елена Рыбакина , и все другие сильные теннисистки мобилизуют свои силы и будут играть максимально ответственно.

Так что выход в финал Андреевой в Риме станет сюрпризом», – приводит слова Кафельникова ТАСС.

