Кафельников о перспективах Андреевой в Риме: «Выход в финал станет сюрпризом»
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников не ожидает от Мирры Андреевой выхода в финал тысячника в Риме.
«Андреева сейчас лучше всех в стране играет, поэтому, конечно, верим в нее. Но я не думаю, что в Риме она сможет повторить успешные выступления на двух предыдущих турнирах. Все-таки в преддверии «Ролан Гаррос» и Арина Соболенко, и Елена Рыбакина, и все другие сильные теннисистки мобилизуют свои силы и будут играть максимально ответственно.
Так что выход в финал Андреевой в Риме станет сюрпризом», – приводит слова Кафельникова ТАСС.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
С чего бы вдруг Андреевой быть фаворитом, при наличии Соболенко и Рыбакиной в той форме, в которой мы из последний раз видели?