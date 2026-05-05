Андреева перед стартом тысячника в Риме: «Как сказал Рафа, что случилось в Мадриде, то и случилось»

Андреева процитировала Надаля на пресс-конференции в Риме.

Мирра Андреева поделилась мыслями перед стартом тысячника в Риме.

В субботу россиянка проиграла в финале турнира в Мадриде Марте Костюк (3:6, 5:7).

– Прошло уже пару дней. Как тебе удается переключиться и сосредоточиться на новом турнире после поражения?

– Ну, как сказал Рафа, что случилось в Мадриде, то и случилось. Теперь мы здесь, в Риме.

Сегодня утром я посмотрела это видео, и теперь стараюсь настраиваться именно так перед каждым следующим турниром, когда результат не самый лучший. Не тот, которого мне хотелось бы. Я просто постараюсь придерживаться такого настроя.

– За последний месяц ты много играла в теннис: взяла титул в Линце, дошла до полуфинала в Штутгарте, а затем – до финала в Мадриде. В 19 лет тебе стало легче справляться с чередой матчей и нагрузками тура?

– Наверное. Но я не знаю, правильно ли так смотреть на все это.

Я понимаю, что провела очень хорошие несколько недель на грунте: три недели подряд доходила до решающих стадий, взяла титул. В целом я бы сказала, что это потрясающее начало грунтового сезона.

Конечно, сейчас я не очень довольна, потому что каждый раз, когда я играю турнир, я очень хочу выиграть. У меня есть на это два взгляда.

Но я пытаюсь смотреть на вещи с более позитивной стороны и считаю, что это были отличные недели на грунте. Стараюсь не сбавлять обороты, – поделилась Андреева на пресс-конференции турнира в Риме.

Рафаэль Надаль произнес эту цитату в 2019-м году после того, как проиграл три полуфинала подряд – в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде. После этого он взял титул на «Мастерса» в Риме, а затем – на «Ролан Гаррос».