Соболенко о перепадах в женском теннисе: «Дело в высоком уровне. И у нас происходят гормональные изменения, из-за которых ход матча может очень быстро перевернуться»

Соболенко объяснила, почему в женском теннисе происходят резкие перепады.

– Часто у женщин видишь счет вроде 6:1, 1:6, 6:1. Эти взлеты и падения – от высокого уровня? Или дело в эмоциях?

– Это очень интересный вопрос. Думаю, дело в уровне – он сейчас действительно высокий. Если потеряешь концентрацию хотя бы на один гейм, сет уже может быть проигран. Сохранять концентрацию с начала и до конца матча очень сложно. Это, наверное, главная причина.

К тому же у женщин происходят гормональные изменения, из-за которых ход матча может очень быстро перевернуться. Думаю, это тоже все объясняет, – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции перед стартом турнира в Риме.