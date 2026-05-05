Соболенко о перепадах в женском теннисе: «Дело в высоком уровне. И у нас происходят гормональные изменения, из-за которых ход матча может очень быстро перевернуться»
Соболенко объяснила, почему в женском теннисе происходят резкие перепады.
Арина Соболенко объяснила, почему в женских матчах часто бывают резкие перепады.
– Часто у женщин видишь счет вроде 6:1, 1:6, 6:1. Эти взлеты и падения – от высокого уровня? Или дело в эмоциях?
– Это очень интересный вопрос. Думаю, дело в уровне – он сейчас действительно высокий. Если потеряешь концентрацию хотя бы на один гейм, сет уже может быть проигран. Сохранять концентрацию с начала и до конца матча очень сложно. Это, наверное, главная причина.
К тому же у женщин происходят гормональные изменения, из-за которых ход матча может очень быстро перевернуться. Думаю, это тоже все объясняет, – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции перед стартом турнира в Риме.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё дело в высоком уровне. Да. Вот у мужиков такого нет. У них и уровень-так себе.
Всё дело в высоком уровне. Да. Вот у мужиков такого нет. У них и уровень-так себе.
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Тебе известен хотя бы один игровой вид спорта с физической составляющей где женщины могли хотя бы близко конкурировать с мужчинами? Не существует такого. Зачем сравнивать?
То, что Соболенко балуется "гормошкой", отлично видно.
То, что Соболенко балуется "гормошкой", отлично видно.
А вильямс моресмо стосур не было видно?
А вильямс моресмо стосур не было видно?
По Шараповой и Кузнецовой было видно.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем