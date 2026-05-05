  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о недовольстве призовыми: «В какой-то момент мы начнем бойкотировать турниры – это будет единственным способом борьбы за наши права»
18

Соболенко о недовольстве призовыми: «В какой-то момент мы начнем бойкотировать турниры – это будет единственным способом борьбы за наши права»

Соболенко считает, что игроки могут начать бойкотировать турниры.

Арина Соболенко заявила, что игроки могут бойкотировать турниры, если не придут к соглашению относительно призовых.

Ранее теннисисты из двадцатки сильнейших обоих туров, включая Новака Джоковича, Янника Синнера, Коко Гауфф и Соболенко выразили недовольство призовыми «Ролан Гаррос». Они обвинили турнир в том, что тот платит им слишком маленький процент от дохода турнира.

– Безусловно, когда смотришь на цифры и видишь, сколько получают игроки... Мне кажется, что шоу зависит от нас. Мне кажется, что без нас не было бы турнира, этого развлечения и что мы определенно заслуживаем большего процента от доходов.

Что я могу сказать? Я просто очень надеюсь, что в ходе всех переговоров, которые мы ведем, мы в какой-то момент придем к правильному решению, которое устроит всех.

– Вы говорите, что шоу – это вы. Как далеко это может зайти, как вы считаете? Прибегнут ли игроки когда-нибудь к угрозе бойкота?

– Думаю, в какой-то момент мы начнем бойкотировать, да. Мне кажется, это будет единственным способом для борьбы за наши права.

Я стараюсь не задумываться об этом слишком много, потому что мы стараемся изо всех сил, делаем все, что можем. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти, если дело дойдет до бойкота игроков.

Мне кажется, что сейчас мы, девушки, можем легко собраться и на это пойти, потому что некоторые вещи кажутся несправедливыми по отношению к игрокам. Думаю, в какой-то момент дело дойдет до этого, – заявила Соболенко на пресс-конференции перед началом тысячника в Риме.

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoНовак Джокович
logoАрина Соболенко
logoЯнник Синнер
logoКоко Гауфф
logoРолан Гаррос
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Начни это делать первой, пожалуйста🙏
Ответ Stas Salesov
Начни это делать первой, пожалуйста🙏
Вы сознательно глупость написали? Потому что либо все, либо никто.
Ответ goodloser
Вы сознательно глупость написали? Потому что либо все, либо никто.
Салесов персональный Хейтер Арины!
было бы любопытно, если бы именно только девушки бойкотировали РГ, как изменилась бы выручка. Ответ кажется довольно неочевидным
Очень хочу на это посмотреть, подтверди слова делом
Призовой фонд можно привязать к полученному доходу от турнира. Теннисисты становятся партнерами, так как они главные действующие лица. В этом случае и заинтересованность появляется у самих теннисистов в раскрутке и продвижении турнира. Можно сделать так - гарантированный призовой фонд + процент с дохода
Ответ Истинный полдень
Призовой фонд можно привязать к полученному доходу от турнира. Теннисисты становятся партнерами, так как они главные действующие лица. В этом случае и заинтересованность появляется у самих теннисистов в раскрутке и продвижении турнира. Можно сделать так - гарантированный призовой фонд + процент с дохода
Об этом и речь, доходы организаторов растут, а призовые не очень.
Ничего, за это время сможет сходить на поля и картошку пособирать, когда кэш закончится, по другому заговорит. Ей интересно хоть, сколько народ получает в деревнях, чтоб потом себе цацки на шею нацепить?
П. С. А Джокович, что мало получил? Решил на старость лет еще себе сверху надбавить.
Единственный Шлем который никого не отстранял хотят бойкотировать.
И станет детским тренером в Беларуси, разумеется)
А что, нормально. Ролан Гаррос турнир очень прибыльный, значит переговорная зона большая. За более выгодную точку в этой зоне игроки вполне могут поторговаться, и возможности давления на организаторов у них есть. Ещё Лившиц говорил, что надо делиться.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко обошла Барти по проценту побед на тысячниках
вчера, 20:56
Джокович о возможном бойкоте ТБШ: «Я всегда поддерживал и буду поддерживать более сильную позицию игроков в теннисной системе»
вчера, 20:44
Рим (WTA). Андреева, Калинская, Соболенко, Гауфф, Бенчич, Паолини вышли в 3-й круг, Захарова выбыла
вчера, 20:35
Рахимова о сотрудничестве с Сафиной: «Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры»
вчера, 19:48
Рим (ATP). Чилич, Баутиста-Агут, Блокс, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг, Берреттини, Циципас, Хуркач, Шаповалов, Микельсен выбыли
вчера, 19:28
Касаткина о том, как родители отреагировали на переход в Австралию: «Они меня любят не за гражданство»
вчера, 19:15
Захарова о поражении от Носковой: «Немного не успела восстановиться после матча с Ястремской»
вчера, 17:49
Калинская отыграла у Синяковой девять матчболов в Риме
вчера, 16:58
Фэнтези по «Мастерсу» в Риме – выбирайте 5 теннисистов каждый круг и получайте награды
вчера, 16:30Тесты и игры
Синнер о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я понимаю, почему говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
вчера, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем