  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тони Надаль: «Зверев говорил мне, что предпочел бы сыграть с Алькарасом, а не с Синнером – итальянец для него недосягаем»
6

Тони Надаль: «Зверев говорил мне, что предпочел бы сыграть с Алькарасом, а не с Синнером – итальянец для него недосягаем»

Надаль о Звереве: Синнер для него недосягаем.

Тони Надаль прокомментировал соперничество Александра Зверева с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

В воскресенье немец проиграл Синнеру в финале в Мадриде со счетом 1:6, 2:6. Он потерпел девятое поражение подряд от итальянца.

«Финал между первой и третьей ракеткой мира, который закончился менее чем за час, – это ненормально.

В свое время я спросил Зверева, с кем он предпочел бы сыграть – с Синнером или с Алькарасом? Он ответил, что с Алькарасом – Синнер для него недосягаем. Но я не считаю, что Алькарас уступает Синнеру.

Да, Синнер отличается от Алькараса, поскольку у Карлоса такой широкий арсенал ударов, что иногда он дает больше возможностей своим соперникам. Саше это, похоже, подходит больше».

Тони Надаль также прокомментировал отсутствие Алькараса в туре из-за травмы запястья. Испанец пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также снялся с «Ролан Гаррос».

«Я не думаю, что Алькараса слишком волнует вопрос о первом месте в рейтинге. Главное, чтобы он восстановился. Запястье – очень деликатная часть тела, я помню проблемы дель Потро. Уверен, что Алькарас не будет слишком торопиться».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Punto de Break
logoЯнник Синнер
logoТони Надаль
logoХуан Мартин дель Потро
logoMutua Madrid Open
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
думаю Зверев предпочел бы играть против челленджистов чтобы наверняка, глядишь финал Шлема против условного Оже Аяслила может не так пойти... тут нужен уровень совсем аматорский

а самое смешное что Санечек отписался от Синнера и Алькараса в инсте после этого финала в Мадриде, видимо совсем душевную травму получил.
Ответ Arthritis
думаю Зверев предпочел бы играть против челленджистов чтобы наверняка, глядишь финал Шлема против условного Оже Аяслила может не так пойти... тут нужен уровень совсем аматорский а самое смешное что Санечек отписался от Синнера и Алькараса в инсте после этого финала в Мадриде, видимо совсем душевную травму получил.
Он душевную травму получил в финале шлема 😭😭😭
Ответ ОЛЕГ Маринин
Он душевную травму получил в финале шлема 😭😭😭
Комментарий удален пользователем
Потому что Безхребетный товарищ
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко обошла Барти по проценту побед на тысячниках
вчера, 20:56
Джокович о возможном бойкоте ТБШ: «Я всегда поддерживал и буду поддерживать более сильную позицию игроков в теннисной системе»
вчера, 20:44
Рим (WTA). Андреева, Калинская, Соболенко, Гауфф, Бенчич, Паолини вышли в 3-й круг, Захарова выбыла
вчера, 20:35
Рахимова о сотрудничестве с Сафиной: «Может быть, Динара будет приезжать на какие-то крупные турниры»
вчера, 19:48
Рим (ATP). Чилич, Баутиста-Агут, Блокс, Мпетши Перрикар вышли во 2-й круг, Берреттини, Циципас, Хуркач, Шаповалов, Микельсен выбыли
вчера, 19:28
Касаткина о том, как родители отреагировали на переход в Австралию: «Они меня любят не за гражданство»
вчера, 19:15
Захарова о поражении от Носковой: «Немного не успела восстановиться после матча с Ястремской»
вчера, 17:49
Калинская отыграла у Синяковой девять матчболов в Риме
вчера, 16:58
Фэнтези по «Мастерсу» в Риме – выбирайте 5 теннисистов каждый круг и получайте награды
вчера, 16:30Тесты и игры
Синнер о недовольстве игроков призовыми на ТБШ: «Я понимаю, почему говорят о бойкоте – с чего-то нужно начинать»
вчера, 16:25
Ко всем новостям
Последние новости
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
вчера, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Зверев вышел на парный матч в Мюнхене в футболке игрока «Баварии» Олисе
16 апреля, 20:57Фото
Гнабри и Киммих пришли на матч Зверева в Мюнхене
16 апреля, 13:07Фото
Руан (WTA). Кырстя, Костюк, Мария, Рахимова вышли во 2-й круг, Чараева, Блинкова, Тимофеева, Касаткина, Таггер выбыли
15 апреля, 16:49
Рекомендуем