Тони Надаль: «Зверев говорил мне, что предпочел бы сыграть с Алькарасом, а не с Синнером – итальянец для него недосягаем»

Надаль о Звереве: Синнер для него недосягаем.

Тони Надаль прокомментировал соперничество Александра Зверева с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

В воскресенье немец проиграл Синнеру в финале в Мадриде со счетом 1:6, 2:6. Он потерпел девятое поражение подряд от итальянца.

«Финал между первой и третьей ракеткой мира, который закончился менее чем за час, – это ненормально.

В свое время я спросил Зверева, с кем он предпочел бы сыграть – с Синнером или с Алькарасом? Он ответил, что с Алькарасом – Синнер для него недосягаем. Но я не считаю, что Алькарас уступает Синнеру.

Да, Синнер отличается от Алькараса, поскольку у Карлоса такой широкий арсенал ударов, что иногда он дает больше возможностей своим соперникам. Саше это, похоже, подходит больше».

Тони Надаль также прокомментировал отсутствие Алькараса в туре из-за травмы запястья. Испанец пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также снялся с «Ролан Гаррос».

«Я не думаю, что Алькараса слишком волнует вопрос о первом месте в рейтинге. Главное, чтобы он восстановился. Запястье – очень деликатная часть тела, я помню проблемы дель Потро. Уверен, что Алькарас не будет слишком торопиться».